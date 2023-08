Articolo »

Cultura

22 agosto 2023

22 agosto 2023 Casale Monferrato

Dal 26 agosto al 15 ottobre al Castello del Monferrato "Il disegno del mondo" La mostra dedicata all’arte cartografica, vedutistica e libraria dal 1400 al 1800

di r.m.

Sabato 26 agosto alle ore 10,30 verrà inaugurata la mostra Il Disegno del Mondo, una selezione di opere cartografiche, vedutistiche e librarie realizzate dal 1400 al 1800 che saranno esposte nelle Sale espositive al Secondo piano del Castello del Monferrato fino al 15 ottobre.

La mostra, organizzata in collaborazione con la Consulta Cultura del Comune di Casale Monferrato e l’Associazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica potrà essere visitata dal mercoledì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; il sabato e la domenica, invece, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,00.

Il percorso espositivo, curato da Marco Garione (Presidente della Consulta Cultura del Comune di Casale Monferrato), presenta più di cento opere e si sviluppa attraverso sette percorsi tematici differenti a ognuno dei quali è stato assegnato un colore specifico, in modo da indirizzare in modo chiaro i visitatori.

Il sindaco Federico Riboldi e l’assessore alla Cultura Gigliola Fracchia sottolineano: «La convinzione dell’Amministrazione Comunale che la realizzazione di politiche culturali di qualità sia un investimento per la città e per il territorio di Casale Monferrato si concretizza in eventi come questo che, arricchendo l’offerta espositiva del Castello del Monferrato, aggiunge un nuovo tassello ad un percorso che abbraccia la cultura in tutte le sue declinazioni: dalle arti visive, alla musica, alla storia, alle scienze sociali».