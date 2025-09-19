Articolo »

Attualità

19 settembre 2025

19 settembre 2025 Casale Monferrato

Sanità Ravetti: «Bene l'appello delle opposizioni: si rafforzi il Santo Spirito e Casale sia protagonista nell’Irccs» Interviene il consigliere regionale

di r.m.

«Condivido pienamente l’appello sottoscritto da tutte le forze politiche di opposizione del Comune di Casale Monferrato. Un documento importante, un atto di grande responsabilità nei confronti del territorio casalese, che può e deve rappresentare un’occasione di confronto sul merito. Sono certo che l’assessore regionale, che è anche consigliere comunale di Casale Monferrato, vorrà accogliere quanto sottoscritto da forze politiche che vogliono collaborare per raggiungere obiettivi che non sono di una parte ma di tutti».

Interviene così Domenico Ravetti, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte: «A cominciare dal rafforzamento dell’ospedale Santo Spirito, che deve essere messo nelle condizioni di rispondere al meglio ai bisogni sanitari dei cittadini. Il che vuol dire personale, innanzitutto, nonché potenziare i reparti, sia quelli operativi sia quelli che hanno mostrato seppur temporaneamente delle fragilità».

«Serve, quindi, garantire un orizzonte certo, di lungo periodo, al nostro ospedale. Inoltre, sono pienamente d’accordo nel sostenere il progetto di riconoscimento come Irccs dell’ospedale di Alessandria, e dobbiamo tutti insieme impegnarci affinché Casale Monferrato possa diventare sede legale e svolgere un ruolo da protagonista nella governance della futura fondazione. Se è stato possibile avviare il percorso che porterà all’Irccs, questo lo si deve alla tragedia del mesotelioma e all’importanza della ricerca scientifica in questo ambito».