23 aprile 2019

23 aprile 2019 San Giorgio Monferrato

La 37ma edizione della Fiera del Vino e del Vigneto a San Giorgio Giovedì 25 alla Cantina Sociale vetrina di appuntamenti; degustazioni, pranzo, bancarelle ed annullo filatelico

di Pier Luigi Rollino

Giovedì 25 aprile la Cantina San Giorgio festeggia uno storico compleanno: i 70 anni di vita. Gli organizzatori, per celebrare il compleanno che coincide con la XXXVII edizione della Fiera del Vino e del Vigneto, hanno stilato un programma speciale di eventi. Protagoniste le degustazioni con l’intera gamma dei vini prodotti dall’enopolio di strada Casale-Asti.

S’inizia alle ore 9 con l’inaugurazione poi, alle 9,30, la messa; alle 10,30 la presentazione del nuovo vino con le degustazioni. Alle 11 l’esibizione della Banda Musicale di San Antonino di Saluggia. Dalle stessa ora fino alle 17 il servizio filatelico temporaneo a cura delle Poste con l’annullo speciale dedicato alla Cantina. Il pranzo sarà servito dal catering Belavista di Castellinaldo d’Alba. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, l’intrattenimento musicale dell’Orchestra di Paolo Tarantino.

Tanti gli espositori presenti nell’area della Cantina con bancarelle di prodotti alimentari (pane, salumi, formaggi, conserve, olive piccanti), dell’artigianato (abbigliamento, bigiotteria, fai da te, bricolage). Ampio il settore riservato alla floricoltura con piante e fiori sotto le arcate dell’enopolio; in esposizione anche le attrezzature agricole e i trattori con le migliori tecnologie del momento.

Sono una novantina le aziende che conferiscono la totalità delle uve prodotte e rappresenta un marchio importante nel panorama regionale dei prodotti di qualità.

Presidente della Cantina è Claudio Coppo che dice: «Per i 70 anni abbiamo programmato un evento speciale: sono attesi visitatori di altre Regioni, Lombardia e Liguria in particolare, ma anche qualcuno dall’estero, come l’anno scorso, provenienti dallaSvizzera e da oltre Oceano». Aggiunge l’enologo della Cantina Andrea Del Ponte: «Le porte della Cantina sono aperte, presenteremo il nuovo vino - il Monferrato Rosso DOC prodotto con uve Nebbiolo - l’ultimo nato della nostra attività di vinificazione».

Attesi alla Fiera del Vino e del Vigneto gli abruzzesi della Cantina della Valle di Sangro di Atessa con il presidente Livio Troilo in testa. L’enopolio della località collinare abruzzese collocata tra il mare e l’area montana della Majella, in provincia di Chieti, conta 260 soci produttori di Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cerasuolo che vengono venduti, in gran parte, in Lombardia e Piemonte.