14 novembre 2021

14 novembre 2021 Vignale Monferrato

Nei locali della scuola dell'infanzia Al via l'attività del nuovo micronizzo a Vignale Monferrato Un servizio dormente voluto dall'amministrazione

La sede della scuola dell'infanzia dove è stato aperto il micronido

di Paolo Giorcelli

Porte aperte al nuovo Micronido presso la Scuola dell'Infanzia "Callori - Solerio" che questo martedì ha iniziato l'attività di inserimento dei primissimi iscritti. La struttura, gestita da una cooperativa di servizi, ha già accolto una decina circa di bambini: la sua operatività avviene a pochi mesi dalla riuscita statalizzazione della "Callori - Solerio", avvenuta tramite la Delibera di Giunta dello scorso 15 gennaio che ha approvato il Piano Regionale di programmazione della rete scolastica delle istituzioni statali di I e II ciclo del Piemonte per l'anno scolastico 2021/2022.

Al riguardo, il Consiglio Comunale, convocato nella medesima giornata di martedì, ha approvato la modifica al Regolamento per la Gestione del Micronido, già deliberato durante la scorsa seduta: nel documento è stata abbassata l'età per la quale sarà possibile richiedere l'iscrizione, da 12 a 6 mesi, al fine di ampliare la platea delle adesioni e supportare le esigenze lavorative e gestionali delle neo mamme. "Un punto di orgoglio, che abbiamo fortemente voluto" ha sottolineato il Sindaco Tina Corona la quale ha annunciato l'imminente inaugurazione pubblica della struttura da tenersi entro due settimane.

Il Consiglio Comunale ha, inoltre, approvato la Settima Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023: fra i principali "movimenti", spiccano l'applicazione di avanzo di amministrazione di un totale di 14.985,09 euro - comprensivi del 2020 e del 2021, derivanti dai fondi trasferiti dallo Stato destinati per legge alle utenze non domestiche, colpite in particolar modo dall'emergenza COVID-19, per la riduzione delle tariffe TARI a loro carico, e di 42mila euro per la realizzazione del nuovo ascensore a servizio del Micronido comunale, cui si aggiungono, nel capitolo delle entrate, 3mila euro di proventi dalle iscrizioni alla mensa della neo attivata struttura didattica e altri 12.500 di contributi di privati a sostegno della stessa, ammontare già investito per l'acquisto di mobili per l'Asilo.

L'Assemblea è stata completata con l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2022/2024, nonché del piano di emergenza intercomunale per il Comune di Vignale, documento che segue il Piano Comunale di Protezione Civile del 2015. Per la stesura della carta - che prevede per ogni ente locale l'analisi del territorio, gli scenari di rischi e vulnerabilità, le risorse, le procedure, come pure la formazione dei cittadini e del personale, l'Unione Cinque Terre del Monferrato ha incaricato la società OIKOS Engineering di Alba.