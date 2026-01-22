Articolo »

Cultura

22 gennaio 2026

22 gennaio 2026 Crescentino

A Crescentino Anime leggere, sold-out con i mimi ucraini Dekru Sabato 24 gennaio, alle ore 21

Dal circo alla vita di tutti giorni. I mimi della compagnia ucraina dei Dekru

di a.mo.

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, si apre la stagione 2026 del teatro Angelini, a cura della compagnia TeatroLieve, in collaborazione con il comune di Crescentino e la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un evento straordinario dal respiro internazionale: I mimi ucraini più famosi al mondo, i Dekru, fanno tappa al Teatro Cinico Angelini con lo spettacolo “Anime leggere” che ha incantato le platee internazionali: da Parigi a Kiev, da New York a Tokyo… fino ad arrivare davanti a Papa Francesco in Vaticano.

Senza una parola, usando solo il linguaggio del corpo, i Dekru ci conducono in un viaggio poetico e visionario, dove ironia, emozione e meraviglia si intrecciano. Un teatro che parla a tutti, senza bisogno di traduzioni. Uno spettacolo fatto di quadri scenici che si aprono come finestre su mondi possibili: situazioni quotidiane ribaltate, personaggi ironici, immagini delicate e momenti capaci di toccare corde profonde. Un mosaico di emozioni universali, leggero e potente allo stesso tempo.

Il quartetto Dekru esprime l’archetipo del teatro. Utilizza la potenza iconica della figura del mimo per esaltare le emozioni del pubblico: dall’effetto comico del riconoscere i tic della vita di tutti i giorni (in ufficio, in ascensore, in auto) alle suggestioni suscitate da immagini fantasiose come un giardino incantato e un fondale marino abitato da curiose creature. Grazie al solo uso del corpo appaiono sotto i nostri occhi numerosi personaggi originali che agiscono in tanti luoghi differenti dando vita ad una serie variegata di scene indipendenti che vanno a creare un divertente racconto delle vicissitudini dell’essere umano.

Quello dei Dekru è un linguaggio universale che parla a tutti. Lo spettatore è impegnato in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita. Ci si troverà nel vivo di un allegro circo, poi coinvolti nel dinamico gareggiare di atleti olimpionici e in seguito si seguirà con il fiato sospeso la storia d’amore di due statue viventi. Scritto e diretto da Ljubov Cherepakhina, insegnante dell’Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, è uno spettacolo in cui quattro artisti ora buffi, ora intensi, raccontano con uno sguardo al contempo ironico e delicato la nostra vita. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono i nuovi maestri del teatro fisico, premiati in numerose rassegne internazionali.

Lo show ha riscosso grandissimo successo in tutto il mondo. Con i Dekru: Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Natalia Neshva, Bohdan Svarnyk, produzione e distribuzione Mosaico Errante. TeatroLieve informa con soddisfazione che la stagione teatrale 2026 registra il record di abbonati e che lo spettacolo Anime leggere è sold out da parecchie settimane. Resta comunque aperta una lista d’attesa.

Per informazioni e prenotazioni: TeatroLieve telefonando ai numeri 338.13.78.957 e 338.50.25.373, oppure inviando una email a info@teatrolieve.it, o recandosi presso la “Cartoleria Cipolla”,

Via San Giuseppe 23, Crescentino, tel. 0161.84.31.94. La stagione teatrale è consultabile sul sito www.teatrolieve.it.

Prossimo appuntamento, sabato 21 febbraio con Marco Cavallaro e la sua nuova esilarante commedia Un amore di peso.