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Comune di Casale Monferrato
Siccità, maggiore attenzione nelle aree alberate
In caso di maltempo
«Il perdurare delle condizioni di siccità e delle elevate temperature sta sottoponendo la vegetazione a un forte stress fisiologico: la prolungata carenza di acqua, infatti, rappresenta un fattore di stress anche per il patrimonio arboreo».
Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato che spiega: «Gli alberi presenti sul territorio comunale sono in condizioni di buona salute, ma l’attuale situazione può determinare una maggiore fragilità dei tessuti vegetali e della struttura del legno. In presenza di sollecitazioni, questo può favorire la rottura improvvisa di rami o parti della chioma che, in condizioni normali di idratazione, non si verificherebbe. Il rischio può aumentare in occasione di fenomeni di vento, anche improvvisi e associati a temporali».
Per questo motivo, «in caso di maltempo si raccomanda di non sostare sotto agli alberi, nelle aree verdi o lungo i viali alberati, così da ridurre il rischio che eventuali rotture di rami possano provocare danni alle persone».
L’assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, sottolinea: «In questa fase è particolarmente importante mantenere alta l’attenzione. La struttura comunale sta svolgendo un lavoro continuo di monitoraggio, fondamentale sia per garantire la sicurezza dei cittadini sia per tutelare e preservare il patrimonio arboreo della città. Gli alberi sono sani, ma le condizioni di siccità possono renderli più vulnerabili alle sollecitazioni improvvise: per questo, soprattutto durante gli eventi meteorologici avversi, è importante adottare comportamenti prudenti ed evitare di sostare sotto le alberature. Ci tengo a ricordare che, in considerazione della situazione climatica, la Regione Piemonte ha inoltre esteso a tutto il territorio regionale lo stato di emergenza per incendi boschivi e siccità, richiamando alla necessità di adottare specifiche cautele per prevenire l’innesco di incendi».
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