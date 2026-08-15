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Attualità

15 agosto 2026

15 agosto 2026 Casale Monferrato

Comune di Casale Monferrato Siccità, maggiore attenzione nelle aree alberate In caso di maltempo

di r.m.

«Il perdurare delle condizioni di siccità e delle elevate temperature sta sottoponendo la vegetazione a un forte stress fisiologico: la prolungata carenza di acqua, infatti, rappresenta un fattore di stress anche per il patrimonio arboreo».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato che spiega: «Gli alberi presenti sul territorio comunale sono in condizioni di buona salute, ma l’attuale situazione può determinare una maggiore fragilità dei tessuti vegetali e della struttura del legno. In presenza di sollecitazioni, questo può favorire la rottura improvvisa di rami o parti della chioma che, in condizioni normali di idratazione, non si verificherebbe. Il rischio può aumentare in occasione di fenomeni di vento, anche improvvisi e associati a temporali».

Per questo motivo, «in caso di maltempo si raccomanda di non sostare sotto agli alberi, nelle aree verdi o lungo i viali alberati, così da ridurre il rischio che eventuali rotture di rami possano provocare danni alle persone».

L’assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, sottolinea: «In questa fase è particolarmente importante mantenere alta l’attenzione. La struttura comunale sta svolgendo un lavoro continuo di monitoraggio, fondamentale sia per garantire la sicurezza dei cittadini sia per tutelare e preservare il patrimonio arboreo della città. Gli alberi sono sani, ma le condizioni di siccità possono renderli più vulnerabili alle sollecitazioni improvvise: per questo, soprattutto durante gli eventi meteorologici avversi, è importante adottare comportamenti prudenti ed evitare di sostare sotto le alberature. Ci tengo a ricordare che, in considerazione della situazione climatica, la Regione Piemonte ha inoltre esteso a tutto il territorio regionale lo stato di emergenza per incendi boschivi e siccità, richiamando alla necessità di adottare specifiche cautele per prevenire l’innesco di incendi».