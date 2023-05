Articolo »

Scuola

23 maggio 2023

23 maggio 2023 Valenza

A Valenza For.Al: mezzo secolo di formazione orafa Giovedì 25 maggio si inaugura una mostra celebrativa

di Massimo Castellaro

Sarà l’assessore regionale piemontese a Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, Elena Chiorino, a tagliare il nastro inaugurale, giovedì 25 maggio alle ore 11, della mostra “Mezzo secolo di formazione orafa” allestita dal For.Al "Vincenzo Melchiorre" per festeggiare i cinquant’anni di presenza della scuola orafa a Valenza.

Tanta acqua è passata sotto i ponti dagli ormai lontani anni Settanta, era precisamente il 1972, tempi della prima sede in via Bologna nell’edificio di proprietà della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, edificato dall’allora parroco don Giacomo Pasero, come Centro Formazione Professionale – Regione Piemonte (e a partire dal 1998 come For.Al), fino ad arrivare allo scorso anno, il 2022, annata in cui ricorreva il primo mezzo secolo di attività, ormai da tempo nella nuova location di via Raffaello.

A fare da cornice alla suggestiva esposizione, che mostrerà al pubblico, grazie al coordinamento della responsabile di sede Barbara Battistella, materiale storico e fotografico ma anche multimediale della scuola orafa valenzana, oltre ad alcuni manufatti realizzati nel corso dei decenni dagli allievi, alcuni dei quali vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, le belle nicchie di Palazzo Valentino, sede del Centro Comunale di Cultura, visitabili (ingresso libero) fino a sabato 10 giugno, arricchite dalle vetrine messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Ed è notizia dei giorni scorsi l’ennesimo successo ottenuto al concorso internazionale di S. Eligio voluto dalla Confraternita di San Bernardino, nell’ambito del quale l’agenzia For.Al si è ancora una volta distinta, come tradizione, vincendo premi e ottenendo menzioni speciali. L’esposizione celebrerà il prestigioso anniversario e «il connubio della scuola orafa con il tessuto produttivo cittadino – sottolineano il presidente di For.Al Alessandro Traverso e il direttore generale Veronica Porro - concretizzatosi mediante la formazione continua, e sempre più specializzata, di operatori del settore, che nelle più svariate fasi del processo produttivo hanno in molti casi intrapreso brillanti carriere in proprio. Ringraziamo inoltre l’Amministrazione Comunale, in particolare il sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio, per la disponibilità nell’ospitare la mostra a Palazzo Valentino, cuore pulsante delle iniziative culturali promosse nella città di Valenza».

Gli orari di visita dell’esposizione saranno i seguenti: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18, mercoledì dalle ore 9 alle ore 14, venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 9 alle ore 12. Informazioni ulteriori contattando la segreteria di For.Al al numero 0131 952743 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica valenza@foral.org.