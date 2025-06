Articolo »

Comprensorio

14 giugno 2025

14 giugno 2025 Serralunga di Crea

Turismo e territorio Trekking di tre giorni Superga-Vezzolano-Crea Paesaggio e spiritualità tra Torinese, Astigiano e Monferrato

I camminatori al loro arrivo al Santuario mariano di Crea

di r.m.

Gran bella esperienza la tre giorni sulla Superga-Vezzolano-Crea, cammino che varca le colline del Torinese, dell’Astigiano e della Val Cerrina, gran bella esperienza condividere un viaggio, passo dopo passo, immersi nel paesaggio, in un intreccio di natura, cultura e spiritualità.

Non è mancato il valore dell'incontro tra persone che hanno condiviso fatica e piacere, parole e silenzio, seguendo un tracciato che ha condotto a toccare tre importanti luoghi di spiritualità del Piemonte: la Basilica di Superga, la Canonica di Vezzolano e il Santuario di Crea. Il tutto fatto con "döit", termine piemontese che traduciamo in garbo, cura. E a proporre questa attività, nei giorni del 31 maggio e 1 e 2 giugno, è stato proprio il centro "döit - Turismo e cultura" di Max Biglia che ha celebrato così i primi tre anni di attività.

Seguendo la traccia riproposta nel progetto SVC – Trail (sostenuto dall’associazione Ricreare Crea), partiti da Superga i camminatori, dopo aver attraversato il bel borgo di Bardassano, hanno fatto tappa a Sciolze, paese dominato dal Castello di S. Severino, roccaforte di origine medioevale, trasformato in palazzo signorile. Il cammino ha poi toccato Cinzano, altra località dominata da un imponente castello, per concludere la prima giornata a Vezzolano, con la visita della chiesa e del suo chiostro.

Il giorno seguente il gruppo è ripartito dal punto panoramico di Albugnano, dopo aver fatto una tappa alla panchina gigante di Marmorito Santa Maria (frazione di Aramengo), denominata Bonardina, perché immersa nei vigneti di Bonarda, si è raggiunto il centro di Cocconato, vivace centro di cultura e di accoglienza. Un ultimo strappo ha poi condotto a Murisengo, già in provincia di Alessandria, da dove si è ripartiti il terzo e ultimo giorno, per raggiungere Crea e il suo Paradiso, non prima di aver fatto tappa nel territorio di Odalengo Piccolo, al cippo che ricorda Cesare Triveri, ideatore del percorso Superga Crea.