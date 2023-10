Articolo »

16 ottobre 2023

16 ottobre 2023 Casale Monferrato

Sabato 21 ottobre Una serata magica sui torrioni del Castello di Casale Per l'International Observe the Moon Night con Nasa e Gruppo Astrofili "Celoria"

di r.m.

La Nasa e il Gruppo Astrofili Casalese 'Giovanni Celoria' promuovono l'evento annuale International Observe the Moon Night, che si terrà quest'anno sabato 21 ottobre sui torrioni del castello di Casale Monferrato alle ore 19.

Fanno sapere gli organizzatori: «L'International Observe the Moon Night è un'occasione unica per immergersi nell'affascinante mondo della Luna. Promosso dalla NASA e ospitato dal Gruppo Astrofili Casalese 'Giovanni Celoria', l'evento offrirà un'esperienza indimenticabile dedicata all'osservazione della Luna e alla scoperta delle sue caratteristiche più affascinanti. Verranno esplorate molte delle principali curiosità riguardanti il nostro satellite naturale come la sua composizione, la sua formazione, i moti, l’influenza che esercita sul nostro pianeta e i futuri obbiettivi di esplorazione umana. Gli Astrofili Celoria saranno inoltre disponibili per rispondere a tutte le domande, grandi e piccole, per svelarne i segreti della Luna e fornire un'illuminante prospettiva sul nostro Sistema Solare».

Per agevolare l'osservazione, «saranno messi a disposizione diversi telescopi, permettendo ai partecipanti di scrutare i crateri e i dettagli lunari con incredibile precisione. Inoltre, un maxi-schermo sarà allestito per proiettare il nostro magnifico satellite in tutta la sua bellezza, consentendo a tutti di ammirarne i dettagli nella sua interezza».

Nella seconda parte della serata, ci si dedicherà inoltre «all’osservazione dei due altri grandi protagonisti del cielo stellato di questo periodo, i pianeti Giove e Saturno. Ciò che rende questo evento ancora più straordinario è la sua ambientazione urbana. L'evento si svolgerà nel cuore di Casale Monferrato, sul torrione del castello che si affaccia verso la chiesa di Santa Caterina, dimostrando che anche in mezzo alle luci cittadine è possibile esplorare l'astronomia e lasciarsi affascinare dalle meraviglie del cielo notturno. L'International Observe the Moon Night diventa così un'opportunità per educare e ispirare, dimostrando che l'astronomia è accessibile a tutti, indipendentemente dall'ambiente in cui ci si trova».

Il Gruppo Astrofili invita «a partecipare a questa serata magica sotto le stelle, imparando, scoprendo e meravigliandosi insieme. L'International Observe the Moon Night è un'opportunità straordinaria per adulti e bambini di vivere un'esperienza unica sotto le stelle e per avvicinarsi alla scienza e all'astronomia in modo coinvolgente e accessibile. È un'occasione da non perdere per scoprire l'incredibile bellezza e complessità della Luna e per esplorare le meraviglie del nostro vicinato cosmico e dell'universo che ci circonda».

Ma c'è di più: «Per coloro che si registreranno e parteciperanno attivamente a questa affascinante esplorazione lunare, sarà rilasciato un attestato di partecipazione esclusivo. Questo attestato non solo rappresenta una testimonianza della vostra partecipazione a questo straordinario evento, ma anche un ricordo indelebile di una serata magica sotto le stelle. Per rimanere aggiornati sulla programmazione in caso di meteo avverso e per effettuare la registrazione è possibile visitare il sito web www.bio.site/astrofiliceloria».