04 aprile 2023

04 aprile 2023 Verona

Con la Regione La candidatura di Alto Piemonte Gran Monferrato a Territorio europeo del vino 2024 La presentazione al Vinitaly

di r.m.

Nella seconda giornata del Vinitaly, al Padiglione 10, nello spazio istituzionale di Piemonte Land of wine e Regione Piemonte, è stato presentato il grande evento che avrà luogo a Torino dal 21 al 23 settembre: il Salone Mondiale del Turismo WTE – World Tourism Event 2023, a cura dell’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, Visit Piemonte e Mc Marketing Consulting.

L’assessore al Turismo, cultura e commercio della Regione Piemonte sottolinea «l’importanza dei grandi eventi per rendere sempre più attrattiva la regione. Il Salone sarà a Torino, e si svolgerà in uno dei luoghi culturali e storici più prestigiosi, Palazzo Carignano, ma non solo, coinvolgerà tutte le province attraverso la rete delle Agenzie turistiche».

«Il Piemonte è terra di siti Unesco, dalle Residenze Reali ai paesaggi vitivinicoli, alle Città creative (Torino, Alba, Biella) patrimonio mondiale che verrà valorizzato proprio in occasione del Salone mondiale. I beni culturali materiali e immateriali vengono proposti in abbinamento all’enogastronomia, con l’obiettivo di fare incontrare operatori nazionali e internazionali. Il programma prevede convegni e incontri B2B».

È stata inoltre presentata la candidatura di Alto Piemonte Gran Monferrato a Territorio europeo del vino 2024, a cura del Coordinamento Regionale della Città del Vino. Per l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte «è da apprezzare la strategia di presentare un territorio con tutte le sue peculiarità, dal sud al nord del Piemonte, e non solo una città, come proposta unica promozionale».