Successo per la GT Monferrato

Una giornata all’insegna dello sport e della natura quella di domenica 19 maggio in occasione della manifestazione cicloturistica GT Monferrato.

«L’evento che si proponeva l’obiettivo di promozionare il Monferrato Unesco ha avuto un grande successo di pubblico – commenta Gianluca Colletti, sindaco del Comune di Castelletto Monferrato - tale occasione è nata grazie alla collaborazione tra i Comuni di Castelletto Monferrato e Castelletto Merli, all’interno del progetto “I Castelletto del Piemonte” che nel 2025 festeggerà il suo decimo anniversario».

«Dobbiamo intercettare tutte le occasioni utili per valorizzare il nostro territorio Unesco – continua Colletti – senza aspettare che qualcuno lo faccia per noi. I dati turistici dell’anno passato hanno certificato che la provincia di Alessandria è quella che è cresciuta di più in Piemonte, da questi numeri dobbiamo perseguire concretamente nuove occasioni di sviluppo turistico».

«Necessitiamo di strutture ricettve per trattenere più giorni i turisti, considerando la nostra posizione strategica, il riconoscimento Unesco e le eccellenze enogastronomiche, strumenti che ci mettono nelle condizioni di poter essere appetibili per chiunque voglia visitare il nostro territorio, ed in particolare maniera per tutte quelle persone che abitano nei capoluoghi più importanti tra i quali Milano, Torino e Genova».

La GT Monferrato «ci ha dato un’ulteriore dimostrazione di quanto il nostro territorio sia apprezzato dai visitatori, i quali hanno espresso con entusiasmo la loro soddisfazione. Siamo pronti per il prossimo appuntamento cicloturistico – conclude Gianluca Colletti – che si terrà domenica 29 settembre con la tappa Castelletto Monferrato-Castelletto d’Orba. Da questi appuntamenti elaboriamo nuovi tracciati escursionistici registrati in GPS e quindi fruibili da chiunque voglia passare del tempo libero immersi nel nostro magnifico territorio, l’obiettivo ultimo sarà quello di collegare tutti i Castelletto del Piemonte».