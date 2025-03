Articolo »

24 marzo 2025

24 marzo 2025 Valenza

Mercoledì 26 marzo “Sanità a Valenza: futuro e prospettive” Interviene l'assessore regionale, Federico Riboldi

di r.m.

Mercoledì 26 marzo alle 20,45, presso il Centro Comunale di Cultura in piazza 31 Martiri 1, si terrà l’incontro “Sanità a Valenza: futuro e prospettive”, organizzato dalla sezione cittadina di Fratelli d’Italia.

All'iniziativa parteciperà Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, che illustrerà lo stato attuale del sistema sanitario locale e le prospettive future per Valenza e il territorio circostante. Modererà il confronto il consigliere regionale del Piemonte Silvia Raiteri.

«Si tratta di un’occasione importante per approfondire le tematiche legate alla sanità nel nostro territorio – dichiara il consigliere Silvia Raiteri – Sarà un momento di confronto aperto ai cittadini, per fare il punto sulla situazione attuale e sulle strategie che la Regione Piemonte intende mettere in campo per garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze della comunità. Invito tutti a partecipare, perché la sanità riguarda da vicino ciascuno di noi».

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità di dialogo con le istituzioni su un tema cruciale per il benessere della cittadinanza.