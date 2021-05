Articolo »

30 maggio 2021

30 maggio 2021 Casale Monferrato

Ciclismo Il team LAN Service-Zheroquadro al Giro d'Italia Under23 Giovedì 3 giugno i corridori della squadra del team manager Gianni Perderzolli saranno ai nastri di partenza della Corsa Rosa

Cinque di questi sei atleti della LAN Service-Zheroquadro prenderanno parte al Giro d'Italia U23. (foto Soncini)

di Alfredo Colella

Per il team Under23 LAN Service-GranMonferrato-Zheroquadro è giunto il momento clou della sta-gione agonistica 2021: mercoledì 2 giugno scatterà il Giro d’Italia di categoria, con la presentazione delle 35 squadre ammesse (di cui 17 straniere in rappresentanza di 13 Paesi). Fissata per giovedì 3 la partenza ufficiale con conclusione il 12 giugno, dopo avere toccato ben cinque regioni e percorso oltre 13mila km. Il team manager Gianni Pederzolli è alla sua seconda partecipazione, da quando gestisce la compagine casalese di U23. «Dopo la chiamata dello scorso anno, ci ha fatto enorme piacere essere stati confermati anche per questa edizione, tra l’altro ancora come unica formazione piemontese. Segno che è stato apprezzato il nostro sforzo di cercare di crescere nuovi giovani corridori, anziché puntare al mero risultato ingaggiando ragazzi più esperti ma ormai a fine carriera tra i Dilettanti». La rosa di sei atleti da cui usciranno i cinque per il Giro comprende gli alessandrini Stefano Rizza e Simone Carrò, il novarese Samuele Rubino, il cuneese Luca Cavallo, il valdostano Laurent Rigollet e il genovese Edoardo Coari.

Si partirà con due tappe veloci leggermente ondulate e una terza più impegnativa, fitta di saliscen-di, tutte concentrate in Romagna tra Cesenatico, Imola e Riccione. Quarta e quinta tappa in Emilia: una crono di 25 km piatta a Guastalla e un’impegnativa escursione lungo l’Appennino emiliano mo-denese. La 6ª frazione taglierà in verticale la Lombardia, da Sud a Nord, concludendosi a ridosso delle Alpi a San Pellegrino Terme. Da qui, tre tappe in altura che toccheranno Sondrio, Aprica, An-dalo e Nevegal. Conclusione con una lunga frazione veloce da San Vito al Tagliamento a Castelfranco Veneto.

La LAN Service arriva al Giro forte di una continuità di rendimento che, sebbene abbia prodotto pochi piazzamenti, è riuscita a cementare il gruppo infondendo nei ragazzi la consapevolezza di poter ben figurare. «Nell’ultimo mese abbiamo optato per un calendario corse molto impegnativo, che ha visto il team portare sempre a compimento le gare a ridosso dei migliori – aggiunge Pederzolli – La mia speranza è di riuscire a confermare questo trend anche alla Corsa Rosa. L’anno scorso siamo riusciti a completarla, ora è tempo di compiere un ulteriore passo avanti».

Le ultime due corse di preparazione vedranno impegnata la LAN Service sabato 29 maggio in Toscana al 5° “GP Città di Pontedera” e domenica 30 a Ceresara, nel Mantovano, nel 12° “Memorial Cav. Bertoni”.