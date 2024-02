Articolo »

27 febbraio 2024

27 febbraio 2024 Casale Monferrato

Ravetti: «Ho voluto questa legge per promuovere la ricerca in sanità e per dare un forte impulso al profilo pubblico» Il consigliere regionale interviene sulle Fondazioni Irccs

di r.m.

«Ho voluto la legge in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per promuovere la ricerca in sanità e per dare, in questo contesto, un forte impulso al profilo pubblico» dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico Ravetti, primo firmatario di una delle pdl confluite nel testo unificato “Disposizioni in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Fondazioni IRCCS” che il Consiglio regionale ha approvato nell’odierna seduta.

«Nella stesura di questo provvedimento – prosegue l’esponente dem – i miei obiettivi sono stati: attrarre risorse pubbliche e private, elevare la qualità delle prestazioni sanitarie e di cura delle persone, generare poli di attrazione per ricercatori, in primis giovani, indicare le strategie per la ricerca, mantenendo una guida saldamente pubblica».

«Per il Piemonte – conclude Ravetti – sarà fondamentale adottare un Piano strategico regionale per la ricerca sanitaria e biomedica. Sono felice per la Provincia di Alessandria che, per prima, ha avviato il percorso di riconoscimento dell'IRCCS per le patologie ambientali e per il mesotelioma. Ora è chiaro che nel board della Fondazione che gestirà il nuovo Istituto avrà ruolo di guida anche il nostro territorio».