12 settembre 2025 Valenza

Venerdì 12 settembre Sciopero a sostegno del rinnovo del contratto per i lavoratori del settore vigilanza Alla filiale BTV del gruppo Battistolli di Valenza

di r.m.

Venerdì 12 settembre sciopero in tutto il Piemonte a sostegno del rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori del settore vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.



Maura Settimo, segretaria generale UILTUCS Alessandria commenta: «Come Uiltucs Alessandria abbiamo scelto di presidiare la filiale BTV del gruppo Battistolli di Valenza in solidarietà ai dipendenti che in modo unilaterale sono stati forzatamente convocati al lavoro bypassando tutte le norme che regolamentano gli scioperi.

«Il gruppo Battistolli, il più grande in provincia, è quasi monopolista nel trasporto valori della cosiddetta Golden Valley (oro e gioielli). Il gruppo Battistolli occupa circa 30 dipendenti a Valenza e circa 70 ad Alessandria. Il rinnovo del contratto integrativo prevede un adeguamento economico per i lavoratori e il riconoscimento di una professionalità troppo spesso sottovalutata«.