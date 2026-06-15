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Attualità

15 giugno 2026

15 giugno 2026 Conzano

Impegno sociale CrescereInsieme: il premio “Tedoforo della Solidarietà” In occasione dell’evento “4 Colli del Monferrato”

di Chiara Cane

Per il quinto anno consecutivo, la Cooperativa CrescereInsieme ha portato alla 4 Colli del Monferrato il proprio messaggio a favore dei rifugiati, rinnovando l'impegno nella promozione di una cultura dell'accoglienza fondata su diritti, dignità della persona e coesione sociale.

CrescereInsieme, ente gestore del progetto SAI della provincia di Alessandria, opera da anni nell'accoglienza e nell'inclusione di richiedenti asilo e rifugiati, adulti e minori. La partecipazione a eventi come la 4 Colli del Monferrato rappresenta, dunque, un'importante opportunità per poter coinvolgere la cittadinanza e per mantenere alta l'attenzione su una realtà che, troppo spesso, rischia di essere dimenticata. Parliamo di milioni di persone costrette a lasciare la propria casa per sfuggire a guerre, abusi e persecuzioni.

In prossimità del 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, il messaggio assume un significato ancora più profondo e, con l’intento di richiamare l'attenzione sui diritti delle persone rifugiate nel mondo, CrescereInsieme è tornata a promuovere il Premio “Tedoforo della Solidarietà”, riconoscimento che unisce il valore dello sport a quello dell'impegno civile. Per l’edizione 2026, lo scorso 2 giugno, in occasione dell’evento “4 Colli del Monferrato” di Conzano, il premio è stato assegnato all'atleta Edoardo Cecchetti, che con grande generosità ha corso la sua gara portando con sé il messaggio: "Ogni rifugiato ha una storia e ogni storia va ascoltata".

Oggi, nel mondo sono circa 135 milioni le persone in fuga, costrette ad abbandonare la propria casa a causa di conflitti, violenze e persecuzioni o gravi. Dietro questi numeri ci sono vite, famiglie e progetti interrotti. Le guerre non avvisano e le conseguenze ricadono soprattutto su chi non le ha volute né decise. A pagare il prezzo più alto sono spesso le persone più vulnerabili quali anziani e bambini. “Le statistiche più recenti raccontano una realtà particolarmente drammatica” commentano dall’associazione; “solo nel 2025 circa 35 mila bambini al giorno sono stati costretti a lasciare la propria abitazione e il proprio contesto di vita. Numeri che invitano a non restare indifferenti e a continuare a promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità condivisa”.