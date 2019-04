Articolo »

28 aprile 2019

28 aprile 2019 Strasburgo

Riconoscimento Il miglior vino bianco secco del mondo? Lo crea Lanati! Dopo la degustazione di 766 etichette di 19 Paesi

di Carlo Beltrame

Donato Lanati, come enologo di “Casa Broglia” di Gavi alla Tenuta La Meirana ha vinto, per un bianco secco che ha fatto per Broglia (siamo ai vigneti più antichi di Gavi, dal 972 a. C.) un riconoscimento a livello mondiale, un premio per il miglior vino bianco secco del mondo. Un prestigioso riconoscimento arrivato dopo l’incontro che si è svolto al Palais des Congres di Strasburgo: il Concours des Grand Vins Blanc du Monde. A seguito della degustazione di 766 etichette provenienti da 19 Paesi del mondo il riconoscimento di miglior vino bianco secco per la categoria Monovitigni.

