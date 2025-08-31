Articolo »

Comprensorio

31 agosto 2025

Vignale Monferrato

Tradizioni A Vignale i 35 anni del Torneo "Alberto Baiano" L'evento sportivo si è tenuto in occasione della festa patronale

Un momento della premiazione al torneo di calcio

di Paolo Giorcelli

Ha tagliato il traguardo della 35° edizione il Torneo di Calcio Alberto Baiano, in ricordo del giovane tragicamente scomparso nell'agosto del 1991. L’amichevole competizione si è svolta sabato 23 agosto, nell’ambito della Festa Patronale di San Bartolomeo. 25 atleti si sono “fronteggiati” in due in due formazioni, i bianchi del Nebiolo City e i blu dello Sporting Barbera, quest'ultimi vincitori del torneo imponendosi per quattro reti a due.

«Il proposito di mantenere vivo anche dopo così tanti anni il ricordo di Alberto con un evento sportivo in grado di aggregare numerosi atleti e pubblico è motivo di soddisfazione per gli organizzatori – afferma uno dei volti simbolo dell’iniziativa, Massimo Birago - visto anche l'impegno di tanti volontari, della Pro Loco, sotto la cui sponsorizzazione si svolge la manifestazione, e degli operatori comunali, tutte figure che hanno contribuito a rendere usufruibile l'impianto sportivo per il torneo. Un particolare ringraziamento va anche ai produttori vitivinicoli locali che con i loro prodotti, una bottiglia consegnata a ciascun partecipante, permettono di affermare la vocazione vinicola di questo territorio e non a caso le squadre partecipanti vengono intitolate a vini monferrini, un sano legame tra sport e economia locale».

Il torneo ha visto la presenza del sindaco di Vignale Tina Corona e di una gloria del calcio Juventino Roberto Bettega. Tra le stelle di punta della 35° edizione, il portiere più impegnato, Andrea Toffoli, il capocannoniere Mattia Corti e l'atleta più giovane, Davide Bravo.