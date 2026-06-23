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Attualità

23 giugno 2026

23 giugno 2026 Casale Monferrato

Iniziativa “La scienza che ci protegge – L’era della cura” Sabato 27 giugno il primo di un ciclo di incontri mensili dedicati a salute, ambiente e benessere

di r.m.

Sabato 27 giugno, dalle ore 9 alle 13 al Salone Tartara di Piazza Castello, si terrà “La scienza che ci protegge – L’era della cura”, incontro di apertura del primo ciclo di appuntamenti monotematici mensili dedicati ai temi della salute, dell’ambiente e del benessere nella società contemporanea.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Città di Casale Monferrato e realizzata con Vitas ODV, Voci di Donne e la Biblioteca Cesare Pavese di Serralunga di Crea, sarà l’occasione per avviare un percorso di confronto aperto alla cittadinanza e agli operatori dei diversi ambiti coinvolti, con l’obiettivo di costruire un “Mosaico della Salute”, individuando temi, relatori, tempi e modalità di un programma di incontri capace di rispondere alle esigenze della comunità.

La mattinata si svilupperà attraverso una tavola rotonda partecipata, ispirata a un modello di dialogo e confronto, alla quale prenderanno parte medici, biologi, psicologi, esperti dell’ambiente, rappresentanti del mondo della formazione e cittadini. Il dibattito sarà coordinato da Maria Antonietta Pinto.

Tra i temi che saranno affrontati figurano l’esperienza medica, il rapporto tra scienza e ambiente, il benessere psicofisico e il ruolo della formazione e dell’educazione, con l’obiettivo di costruire una riflessione condivisa su una questione che coinvolge le persone e il pianeta.

Ad aprire i lavori saranno i saluti dell’Assessore all’Agricoltura e alle Pari Opportunità, Annalisa Rizzo, che ha dichiarato: “La salute non può essere considerata soltanto una questione sanitaria, ma un tema che attraversa il modo in cui viviamo, ci relazioniamo e ci prendiamo cura del territorio. In un tempo caratterizzato da grandi cambiamenti e da una crescente complessità, ritengo sia importante creare occasioni di confronto nelle quali competenze diverse e sensibilità differenti possano incontrarsi. Questo percorso nasce con l’ambizione di trasformare conoscenze ed esperienze in una consapevolezza condivisa, perché le sfide che riguardano il benessere delle persone e dell’ambiente richiedono uno sguardo ampio e la partecipazione attiva della comunità”. La partecipazione sarà libera e gratuita ed è gradita la conferma di presenza.