01 giugno 2022

01 giugno 2022 Casale Monferrato

Biennale di fotografia MonFest: apertura straordinaria delle esposizioni giovedì 2 giugno poi visita guidata dedicata a Negri Sabato la presentazione di "Fotografia in vetrina"

I ritratti di Francesco Negri esposti al Castello del Monferrato

di r.m.

Apertura straordinaria delle splendide mostre del MonFest in occasione della Festa della Repubblica. Anche giovedì 2 giugno, infatti, sarà possibile ammirare le apprezzate esposizioni della biennale di fotografia della Città di Casale Monferrato realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.



Nel fine settimana, invece, oltre alle mostre ci saranno due coinvolgenti iniziative per chi vorrà approfondire alcuni aspetti del MonFest: sabato 4 saranno protagonisti gli studenti e i docenti dell’istituto superiore Leardi, mentre domenica 5 spazio a Francesco Negri.



I progetti realizzati e proposti alla prima biennale di fotografia di Casale Monferrato dalle ragazze e dai ragazzi del Leardi sono stati numerosi e dalle ore 11,00 di sabato prossimo sarà possibile conoscerli con i diretti protagonisti e i docenti che li hanno accompagnati.



La novità più importante sarà la presentazione ufficiale dell’avvincente progetto Fotografia in vetrina, che ha visto coinvolti da un lato le allieve e gli allievi del Polo della creatività dell’Istituto Leardi in qualità di fotografi e dall’altro le attività commerciali e artigianali di Casale Monferrato in qualità di set fotografici.



Come ha spiegato la curatrice del MonFest, Mariateresa Cerretelli alla presentazione: «Per dare risalto alle attività cittadine abbiamo pensato di realizzare una serie di ritratti ispirati allo stile di Francesco Negri, ma in chiave contemporanea. Come fece a cavallo tra il XIX e il XX secolo il grande fotografo, si cercherà di ritrarre la vita quotidiana casalese, a partire dai suoi protagonisti che giorno dopo giorno animano e rendono viva la città».

E proprio a Francesco Negri sarà dedicata la giornata di domenica, quando i curatori della mostra allestita nella Manica Lunga del Castello del Monferrato accompagneranno i visitatori in una serie di visite.



«Sarà un breve viaggio nel mondo di Francesco Negri – hanno spiegato Elisa Costanzo e Luigi Mantovani -, fotografo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, l’epoca in cui si intuiscono due delle linee portanti della nostra immagine del mondo: le potenzialità della tecnologia e la riproducibilità dell’arte. Negri è colui che, pur restando un uomo della provincia, coglie entrambi i processi, e così facendo congiunge, con un’apparente spontaneità, sensibilità artistica e consapevolezza tecnica. Il suo essere fotografo è infatti intessuto di sperimentazione tecnologica e di una raffinata capacità compositiva. È tra i pionieri della microfotografia, progetta un teleobiettivo, sperimenta la fotografia a colori e la cosiddetta cronofotografia – o fotografia in movimento – una delle primitive forme del cinema».



Le visite, aperte a un massimo di 15 persone alla volta, saranno alle ore 10,30, 11,45, 16,15 e 17,30. Non è necessaria la prenotazione, ma per avere informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica ai seguenti recapiti: telefono 0142/444246 o 0142/444323 e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it



Non mancheranno altre interessanti e coinvolgenti iniziative nell’ultimo fine settimana del MonFest con proiezioni, incontri e racconti, per concludere al meglio la biennale.