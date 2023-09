Articolo »

26 settembre 2023

26 settembre 2023 Rosignano Monferrato

Aveva 66 anni Addio al vigneron Domenico Ravizza Già presidente del Consorzio di tutela vino Colline del Monferrato Casalese

di Chiara Cane

Grande cordoglio nel mondo del vino per la prematura dipartita dello storico vigneron Domenico Ravizza, 66 anni compiuti lo scorso 17 di settembre, mancato questa mattina alle ore 5,30 nella sua abitazione di Moncalvo, dove viveva con la moglie Maria.

Nel Monferrato, Domenico è sempre stato l’uomo del vino per eccellenza, molto conosciuto nel panorama enoico ad ampio respiro. Già presidente del Consorzio di tutela vino Colline del Monferrato Casalese aveva fortemente contribuito per l’avvio dello stesso e aveva collaborato per la creazione della prima mappatura dei vigneti e delle zone vitate del Monferrato casalese.

La vigna era il suo mondo e il vino la sua vita, per una storia secolare durata quattro generazioni. Nel 1922 il bisnonno Giuseppe aveva acquistato la Cascina di Rosignano Monferrato dove il nonno di Domenico, anche lui Domenico, aveva avviato l’azienda vitivinicola che era proseguita con passione e dedizione per un intenso e ininterrotto secolo.

Nel 1922 la Ravizza era diventata Vi.Ca.Ra., società con Cassinis e Visconti. Nel 2022, con sopraggiungere della pensione, Domenico aveva lasciato l’attività. Poi, il destino aveva rabbuiato la luce dei suoi giorni interferendo sulla sua salute, ma lui, da uomo tenace della terra, aveva reagito con forza.

Domenico, nella stagione della vendemmia, se ne andato lasciando tutti sgomenti. Lo piangono le figlie Federica e Cecilia, la sorella Laura e la moglie Maria, oltre a tantissimi amici e viticoltori e alla ex moglie Anna Maria.