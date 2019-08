Articolo »

Cronaca

07 agosto 2019

Lutto Cordoglio nel mondo della cultura per la scomparsa del prof. Carlo Caramellino Uomo di vasta cultura e ampi interessi, è stato un grande collezionista d'arte e bibliofilo: è mancato all'età di 86 anni

di m.ros.

Lutto nel mondo della cultura monferrino. È morto, a 86 anni, il prof Carlo Caramellino.

Personaggio molto noto a Casale e in tutto il Monferrato, Caramellino è stato professore di Storia dell’arte in numerosi licei piemontesi e docente presso l’IRRSAE, ma il suo lavoro principale si attesta sulla collaborazione con Noemi Gabrielli, storica sovrintendente piemontese, per il riallestimento della Galleria Sabauda, la Collezione "R. Gualino", il Museo Civico di Casale.

Membro dell’Accademia di Sant’Anselmo di Aosta, della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, autore di numerose pubblicazioni e interventi di restauro conservativo nei piu importanti monumenti pittorici del Piemonte e collaboratore diretto di Cesare Brandi per l'Istituto superiore per la consrvazione e per il restauro.

Uomo di vasta cultura e ampi interessi, è stato un grande collezionista d'arte e bibliofilo.

I funerali si terranno domani, giovedì, alle 16, a Brusasco. Il rosario verrà recitato mercoledì 7 agosto, alle 21, nella stessa Chiesa.