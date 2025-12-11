Articolo »

11 dicembre 2025

11 dicembre 2025 Alessandria

Viabilità Venti milioni di euro per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida «Un’opera definita strategica per Alessandria»

di Enrico Sozzetti

Sicuramente saranno necessari ancora anni per vedere l’opera conclusa, ma quello sottoscritto in Prefettura dal Comune di Alessandria e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti è l’atto che finalmente sancisce la svolta decisiva.

Con la firma della Convenzione da parte di Giorgio Abonante, primo cittadino del capoluogo, Calogero Mauceri, Capo Dipartimento delle Opere pubbliche del ministero (nonché Commissario per il terza valico ferroviario) e Domenico Iannaccone, dirigente dell’Ufficio tecnico del Ministero, è stato ufficializzato lo stanziamento di venti milioni di euro per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida, una cifra ottenuta grazie all’emendamento del gruppo parlamentare della Lega, guidato da Riccardo Molinari, alessandrino, alla legge di Bilancio dello scorso anno.

Per Mauceri si è di fronte a un «contributo decisivo» che dimostra in modo concreto «l’attenzione di chi ha avuto a cuore il territorio». Il secondo ponte è «un’opera definita strategica per Alessandria e l’intero territorio provinciale perché consentirà di rimodulare i collegamenti» sottolinea Enrico Bussalino, assessore regionale a Logistica e infrastrutture strategiche.

Abonante parla di «un passo avanti significativo per un’opera fondamentale, tra le più importanti per il futuro di Alessandria e che cambierà le modalità di collegamento di aree importanti, dal polo chimico di Spinetta Marengo insieme alle aree industriali vicine, fino a quello che sarà il nuovo ospedale. Ringrazio l’onorevole Molinari e tutti gli altri parlamentari che in passato si sono impegnati per il reperimento dei fondi. Ricordo, ad esempio, i sette milioni di euro provenienti dal Bando Periferie e i fondi derivati dalle compensazioni delle opere del terzo valico». Le risorse sono decisive, ma non risolutive.

«Mancano ancora 37 milioni di euro che dovranno essere recuperati dallo Stato. Anas è il primo interlocutore, intanto lavoriamo a stretto contatto con la Provincia e la Regione Piemonte per favorire la copertura della cifra mancante. Nel frattempo - aggiunge Abonante - questi 20 milioni consentiranno l’avvio dell’iter per la struttura del ponte che, da solo, vale 57 milioni di euro. Intanto, tra gennaio e febbraio siamo pronti per l’avvio della Conferenza dei Servizi sul secondo lotto relativo alla bretella che collegherà il ponte sulla Bormida in zona Stortigliona con la rotonda di ingresso sulla strada per Spinetta».

Riccardo Molinari rileva come «grazie alla Lega arriveranno ad Alessandria 20 milioni di euro, in due tranche negli anni 2026 e 2027, che vanno a sommarsi agli altri 19 milioni di euro già reperiti negli anni scorsi dall’amministrazione di centro destra, guidata dal sindaco Cuttica, tra fondi per le opere di accompagnamento del terzo valico. Sento dire che ancora non bastano, che ne mancano altrettanti. Naturalmente non ci tiriamo indietro, e siamo già al lavoro per reperire altre risorse. L'auspicio è però che nel frattempo gli amministratori locali si mettano concretamente al lavoro per avviare la progettazione di un'opera che non può ovviamente essere realizzata in pochi mesi».