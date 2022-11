Articolo »

Comprensorio

09 novembre 2022

09 novembre 2022 Cella Monte

Manifestazione La Fiera del Tartufo della Valle Ghenza ha spento 30 candeline La rassegna di Cella Monte ora punta alla ribalta nazionale

Premiazione alla fiera del tartufo di Cella Monte

di Chiara Cane

È andato al torinese Tony Tartufi il primo premio della 30ma Fiera Regionale del Tartufo in Valle Ghenza, celebrata lo scorso fine settimana a Cella Monte, per aver presentato un Tuber Magnatum Pico di 139 grammi, ritenuto superiore a tutti quelli in gara (sebbene di pezzatura più importante), per aver superato appieno l’esame sensoriale della giuria. Il secondo premio è invece andato all’Associazione Tartufai della Valle Ghenza per il tartufo bianco da 117 grammi, mentre il terzo classificato è stato Deregibus con un esemplare di 257 grammi. Quarto classificato un bel tartufo di ben 302 grammi di Ronzano. Il primo premio per il miglior Gruppo di Tartufi Bianchi è andato all’Associazione Tartufai della Valle Ghenza che ha presentato tartufi per complessivi 297 grammi, mentre il secondo posto, con un gruppo di 325 grammi, se l’è conquistato ancora Ronzano. Oltre al sindaco Maurizio Deevasis, a premiare anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa.

Malgrado le grandi preoccupazioni iniziali, la Fiera si è conclusa superando le aspettative più rosee per la partecipazione di tartufai e per la presenza di, pochi ma, eccellenti tartufi che hanno superato l’esame sensoriale di vista, olfatto e tatto della giuria presieduta dal veterano trifolau Angelo Ronco, insieme all’Assessore Protopapa e al consigliere regionale Gianluca Gavazza.

Soddisfazione per il sindaco Deevasis per la nuova formulazione della fiera rinfrescata nel taglio e nei contenuti, anche, grazie alla collaborazione di un nutrito gruppo di giovani coordinato dal consigliere comunale Simone Coppo, che ben ha lavorato per tutti i dettagli, dal pranzo alle experience truffle fino alla logistica e al convengo, di cui pubblicheremo i contenuti nella pagina di Economia di venerdì 11 novembre. “Ora, siamo pronti per candidarci ed elevarci a Fiera Nazionale concorrendo a portare la Valle Ghenza nel novero delle fiere tartuficole più importanti del Piemonte a levatura nazionale – apprezza Deevasis; - sempre più, la fiera di Cella Monte sarà la fiera dell’intera Valle Ghenza che, insieme a Murisengo, già Fiera Nazionale, lavorerà per promuovere e valorizzare il nostro Monferrato, territorio di grande fama e storia tartuficola”.

Domenica 12 novembre tocca a Murisengo

L’appuntamento è ora a Murisengo, con la 55° Fiera Nazionale della Trifola d’Or in programma domenica 13 e domenica 20 novembre. Confermati, tra gli altri, gli oltre cento espositori rigorosamente selezionati tra agroalimentare, enologico, artigianato e hobbistica, l’area Mercato Contadino Coldiretti Alessandria-Asti con prodotti agroalimentari a km0, la partecipazione di trifolao e comercianti, la gara a premi dei migliori esemplari, il seminario sensoriale, la banda musicale, l’inaugurazione della Tartufaia Didattica Tabui, la presentazione nuovo Progetto Scientifico integrato sul tartufo, il past del trifolau con la proloco di Villamiroglio, le camminate naturalistiche, l’e-bike, il treno storico da Torino Porta Nuova, le mostre e il Banco d’Assaggio vini. Info: www.fieradeltartufo.net