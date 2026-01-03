Articolo »

Economia

03 gennaio 2026

03 gennaio 2026 Moncalvo

Parla Roberto Longo «Mi dispiace, ma purtroppo non ce la faccio a tenere aperto» Ha chiuso l'edicola di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

È la fine di un mondo che fatica sempre più a sopravvivere. Ha chiuso l’edicola di Moncalvo. La bottega storica che dalla prima metà del secolo scorso ha distribuito notizie raccontando ai lettori le cronache del tempo e della loro città.

“Mi dispiace, ma purtroppo non ce la faccio a tenere aperto”, spiega Roberto Longo con malinconia. I tempi sono cambiati, internet e la rivoluzione digitale hanno polverizzato in breve tempo il mercato dei giornali di carta. “In poco più di dieci anni sono passato dalle circa 200 copie giornaliere vendute della Stampa alle circa 40 copie complessive di tutti i quotidiani venduti oggi”, spiega Roberto. Per non parlare di riviste e fumetti. In questo modo, “diventa difficile sostenere i costi”, conclude amaro Roberto.

L’edicola era un punto di riferimento per tutto il comprensorio moncalvese. L’unico presidio “puro”, tra Casale e Asti. Nel senso che non vendeva altri beni di consumo a parte giornali e riviste. I moncalvesi lo sanno bene e sono rimasti molto colpiti da questa chiusura. Due vetrine, le pagine dei giornali locali in cui si parla di Moncalvo in bella vista, i quotidiani sul banchetto posizionato fuori dalla porta. Entrando, a sinistra, Roberto dietro il bancone a dare il resto ai clienti. Come la mamma Linda prima di lui, mentre il papà, “Il Vittorio”, giacca blu e fiammifero in bocca, girava per il paese con la bicicletta a consegnare casa per casa i giornali agli abbonati, il giovedì passava tra i banchi del mercato e la domenica per il centro cittadino.

La storia dell’edicola di Moncalvo ha origini lontane. I giornali erano venduti da Francesco Arrobbio, “ il Cichin”, sin dal dopoguerra. Nel 1961 l'edicola venne ceduta alla famiglia Longo e dal 1995 è Roberto a portare avanti l’attività. Con passione, impegno, competenza e puntualità, come gli aveva insegnato papà Vittorio. Il negozio dagli anni ’50 è sempre rimasto negli stessi locali sulla “Fracia”, in via XX settembre, la via commerciale di Moncalvo, che oggi vede un'altra bottega storica tirare giù definitivamente le serrande e non riaprire più.