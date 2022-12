Articolo »

Cultura

25 dicembre 2022

25 dicembre 2022 Casale Monferrato

A Santo Stefano Pomeriggio in musica al Museo Civico con l'ensemble Badinage Si chiude la rassegna musicale proposta da Comune e Invaghiti

L’Ensemble Badinage, attivo dal 2014, propone programmi di musica rinascimentale e barocca

di Luigi Angelino

Il ciclo Natale al Museo organizzato da Comune e Invaghiti si conclude lunedì 26 dicembre ore 16.00 al Salone Vitoli con “Una notte d’inverno”, Suoni, luci e leggende del Natale, con l’Ensemble Badinage: Noemi Garbo, Canto e voce recitante, Luisa Besenval, Flauti dolci, traversi e cornamusa, Gualtiero Marangoni, Viola da gamba, Fabio Rizza, Chitarre storiche

L’Ensemble Badinage, attivo dal 2014, propone programmi di musica rinascimentale e barocca. Le esecuzioni sono improntate a criteri di coerenza filologica e storico-musicale, e sono effettuate su copie di strumenti originali da musicisti specializzati nel campo della musica antica.

Il termine “badinage”, solitamente tradotto in italiano con “scherzo”, è il nome di una composizione di carattere vivace spesso inserita nelle suite strumentali di danze. Nel linguaggio corrente indica una facezia, una celia bonaria volta allo svago e all’allegria. Questo è lo spirito con il quale nasce l’ensemble, che intende avvicinare gli spettatori alla musica antica attraverso la messa in scena di concerti e spettacoli non soltanto di alto valore culturale, ma anche divertenti e coinvolgenti, in grado di interessare un pubblico il più vasto possibile.

Con il concerto-spettacolo “Una notte d’Inverno. Suoni, luci e leggende del Natale”, l’ensemble Badinage estende i propri orizzonti alla celebrazione dell’Avvento in musica. I testi, scritti da Noemi Garbo, comprendono celebri poesie di Guido Gozzano e Reiner Maria Rilke, mentre le musiche sono quelle delle più celebri carole della tradizione natalizia europea dal Medioevo ai primi anni del Novecento.

Il programma di sala inizia con “La marche des Rois Mages” (farandole) - Francia, XVII secolo po “Deck The Halls” - Galles, XVII sec. poi la famosa “Stille Nacht, heilige Nacht”- Franz Xaver Gruber (1787-1863(, “Ding Dong! Merrily On High (Branle de l’Official)”- Thoinot Arbeau (1519-1595). “What Child Is This?” (Greensleeves to a Ground) - Inghilterra, XVII sec., “The Wexford Carol” - Irlanda, XII secolo.

Poi si passa a “Noël provençal” - Michel Corrette (1707-1795), “Lulajże, Jezuniu” - Polonia, XVII sec., “Carol Of The Bells” - Mykola Leontovyč (1877–1921), “Quanno nascette Ninno2 (pastorale) - Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787) , “Tu scendi dalle stelle - Alfonso Maria de’ Liguori.

La prenotazione è vivamente consigliata.