25 giugno 2025

25 giugno 2025 Livorno Ferraris

Incendio alla centrale termoelettrica EP Produzione SpA di Livorno Ferraris Intervento di Vigili del Fuoco e Arpa

di r.m.

Incendio alla centrale termoelettrica EP Produzione SpA di Livorno Ferraris. A riferirlo è Arpa Piemonte «allertata alle ore 13.20 dalla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Vercelli».

L’impianto «è collocato in un contesto territoriale tipicamente rurale: quello delle risaie del vercellese. All’arrivo del personale tecnico dell’Agenzia l’incendio era già spento».

L’incendio, «iniziato verso le 12.30 ed alle 13.45 pressochè domato, ha interessato un trasformatore collocato all’interno di un bacino di contenimento. Arpa Piemonte ha proceduto ad eseguire i necessari monitoraggi ambientali per il rilevamento degli inquinanti. Sia in fase di avvicinamento al sito, sia presso il luogo dell’incendio non sono state rilevate concentrazioni significative di inquinanti aeriformi: per i COV – Composti Organici Volatili - i valori misurati con strumentazione automatica sono stati pari al fondo ambientale (inferiori a 0,5 ppm – parti per milione) e per il Monossido di Carbonio inferiori al limite di sensibilità strumentale».

«Il gestore dell’impianto si è attivato per gestire le acque di spegnimento avviandole a smaltimento esterno (sono già state attivate autobotti); seguiranno i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza del terreno potenzialmente contaminato».