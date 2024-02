Articolo »

Comprensorio

28 febbraio 2024

28 febbraio 2024 Cerrina

Diocesi La visita del vescovo Sacchi in Valcerrina Nelle parrocchie dell'Unità Pastorale Sant'Agata/San Gottardo

L'accoglienza al vescovo dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cerrina

di Massimo Iaretti

È entrata nel vivo la visita del vescovo Gianni Sacchi all’Unità Pastorale Sant’Agata/San Gottardo iniziata domenica 18 a Cerrina. Si tratta della più estera Unità pastorale della Diocesi di Sant’Evasio con una popolazione di circa 7. 000 persone e una ventina di parrocchie.

Monsignor Sacchi è stato accolto dal moderatore don Francesco Garis, parroco di Pontestura, da tutti i parroci del territorio, dai sindaci o vice dei diversi comuni interessati, oltre che da rappresentanze delle forze dell’ordine, del mondo dell’associazionismo, di quello produttivo. Il vescovo ha poi presieduto la celebrazione della Messa, con la presenza di tutti i sacerdoti, che ha dato l’avvio ad una serie di incontri, celebrazioni e visite che si protrarranno sino al 28 aprile prossimo.

Successivamente alla cerimonia religiosa, lunedì mattina, il vescovo, accompagnato dal dirigente scolastico Riccardo Calvo e dal parroco don Claudy’s Larose, è stato accolto festosamente dagli alunni delle scuole cerrinesi: dalla scuola dell’infanzia, passando alla primaria, fino alla secondaria di I grado, tutti afferenti all’istituto comprensivo di Cerrina.

Accolto con un bel canto sull’amicizia, Monsignor Gianni è entrato subito in relazione con gli alunni mettendoli a loro agio, facilitando così un dialogo spontaneo, rispettoso, dove non sono mancate anche battute spiritose e momenti scherzosi. Particolare e molto applaudita anche l’esibizione dell’Ave Maria di Schubert da parte del collaboratore scolastico Khatir Bachouchi. Terminata la visita con un momento di convivialità offerto dalla scuola secondaria, Monsignor Gianni ha lasciato le scuole ringraziando i docenti e i ragazzi per la particolare accoglienza e per isignificativi doni ricevuti.

Tra questi, un cartellone riportante più volte lo stemma vescovile in stile pop art da parte della scuola primaria, diverse rielaborazioni dello stesso stemma prodotte daglialunni della secondaria e un paio di occhiali di cartoncino con tante applicazioni colorate, dono della scuola dell’infanzia. Dopo questi primi incontri monsignor Sacchi ha celebrato messa domenica a Coniolo.

Nello stesso paese, lunedì è stato impegnato al mattino nella visita alle aziende e al pomeriggio agli anziani e ai malati. Il fitto calendario di impegni della visita pastorale prevede, infatti, non soltanto momenti strettamente dedicati al mondo della Chiesa ma anche quelli con le diverse componenti della società civile. Nel pomeriggio di martedì a Gabiano ci sarà poi un incontro con i catechisti dell’Unità pastorale.