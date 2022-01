Articolo »

02 gennaio 2022 Casale Monferrato

Commercio Saldi invernali al via da mercoledì 5 gennaio In Piemonte dureranno otto settimane anche non continuative

di Pier Luigi Rollino

In Piemonte i saldi invernali inizieranno mercoledì 5 gennaio e dureranno otto settimane, anche non continuative. Nello stesso giorno inizieranno anche in Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, in quanto con le tre Regioni è stato concordato di allineare la data d’inizio a tutela della concorrenza, ma anche per scongiurare flussi anomali da un territorio all’altro.