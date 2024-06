Articolo »

Sport

12 giugno 2024

12 giugno 2024 Casale Monferrato

Under 14 Giovani rugbisti monferrini nella selezione regionale I giovani de "Le Tre Rose"

di r.m.

Ancora una meta per "Le Tre Rose Rugby". Oltre al pulmino che verrà consegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, martedì 18 giugno, nel cortile della sede Cra, tre under 14, Aleandro Jubi, Maria Pontecorvo e Marie Lucienne Baraldi, che giovedì hanno partecipato a Volvera alla selezione regionale del Coni, sono stati prescelti per la formazione piemontese che ad ottobre parteciperà alla finale nazionale in Sicilia a Catania. «Un plauso ai nostri ragazzi e ragazze», dicono dalla società.