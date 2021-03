Articolo »

Comprensorio

27 marzo 2021

27 marzo 2021 Casale Monferrato

Videoconferenza Casale-Asti, i sindaci: «Riattivare la linea» Consenso unanime per ottenere i finanziamenti

La Casale-Asti è soppressa da decenni, ora si parla di riattivazione

di Pier Luigi Rollino

Riattivare la Casale-Asti, linea ferroviaria dismessa da troppi anni? Se ne è discusso in videonferenza. Tra i presenti i sindaci di Rosignano San Giorgio, Ozzano Terruggia, Ponzano, Casale, Asti il Presidente della Provincia di Asti, e tutti i Comuni casalesi ed astigiani che insistono lungo l’asse ferroviario della tratta ferrata. Lo scopo della riunione era di verificare cosa ne pensano le amministrazioni locali della ipotizzata riattivazione della linea dismessa da realizzarsi attraverso apposito stanziamento di fondi europei, da ottenere tramite lo Stato e la Regione Piemonte.

Unanime è stato il consenso che si è palesato tra tutti i presenti volto al ripristino di una linea ferroviaria che - opportunamente modernizzata - può rappresentare un volano di crescita economica e turistica per il territorio interessato, se opportunamente integrata nella più vasta rete su rotaia che può collegare Milano Porta Genova ed i Navigli sino ad Asti e ad Alba. «Accanto a questa opportunità, la possibilità di offrire anche - tramite una linea ferrata che possa strutturarsi come metropolitana leggera ed eviti inutili attese ai passaggi a livello - una intelligente alternativa ambientale al trasporto su strada e consentire e una transizione ecologica ed un modello di sostenibilità ambientale che può diventare modello ed esempio da seguire» dichiara il sindaco di Rosignano Cesare Chiesa. «Abbiamo accolto favorevolmente questa iniziativa -spiegano i sindaci monferrini - ed attendiamo fiduciosi che la Regione si faccia carico di tale proposta da portare sul più generale tavolo nazionale: essa rappresenta senza dubbio in prospettiva un modello innovativo che, opportunamente integrato da un diffuso sistema di navette, può rappresentare un elemento dirimente di sviluppo per le nostre comunità altrimenti condannate ad un ruolo periferico e marginale, e destinate anche ad una flessione demografica irrecuperabile».