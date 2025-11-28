Articolo »

Manifestazioni

28 novembre 2025

28 novembre 2025 Casale Monferrato

Al Palafiere sabato 29 e domenica 30 novembre Al via a Casale la kermesse "Monferrato Antiquaria" La vocazione all’antiquariato della città si esprime in una nuova fiera di alto profilo

di r.m.

Mancano pochi giorni a quello che si prefigura come un evento nel mondo dell’antiquariato e non solo del Piemonte: il 29 e 30 novembre si inaugura a Casale Monferrato, nel Palafiere Riccardo Coppo, la prima edizione di "Monferrato Antiquaria".

La manifestazione nasce dalla lunga esperienza degli organizzatori di mON s.n.c. nel gestire lo storico Mercatino dell’Antiquariato, una rassegna nata nel lontano 1973 – tra le prime in Italia - e ancora oggi considerata una delle più interessanti piazze nazionali per qualità e numero di espositori. La nuova Monferrato Antiquaria, sempre scaturita dalla collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, sarà però qualcosa di diverso, una vera Mostra Mercato dell’Antiquariato di alto livello ad ingresso libero (orari: in entrambi i giorni dalle 9 alle 17).

Con i suoi 10.000 metri quadri attrezzati il Palafiere permette di ospitare, in un ambiente coperto, pezzi di pregio anche di grande formato. Perfetta per mobili e complementi di arredo di antiquariato e modernariato, oppure quadri, sculture, stampe e libri, ma anche per un’esposizione di capi di abbigliamento vintage che in questo periodo sono estremamente ricercati. Inoltre, la location dà la possibilità di avere un punto ristoro interno e anche l’offerta gastronomica si preannuncia interessante. Infine, il Palafiere, pur essendo in prossimità del centro storico, dispone di un grande e comodo parcheggio per i visitatori.

Per questa prima edizione sono previsti circa un centinaio di espositori da tutto il Nord Italia, ma l’ambizione è di arrivare, nei prossimi appuntamenti, a una partecipazione sempre più vasta. Anche il calendario è stato studiato appositamente per dare a tutti gli operatori e gli appassionati del settore la possibilità di intervenire senza sovrapporsi ad altre manifestazioni. Monferrato Antiquaria si svolge infatti la quinta domenica del mese e il sabato che la precede. I mesi che hanno un quinto weekend in calendario sono in tutto quattro nel 2026. Ecco gli appuntamenti da segnare per il prossimo anno:

28–29 marzo 2026

30–31 maggio 2026

29–30 agosto 2026

28–29 novembre 2026

«Era da tempo che pensavamo di ampliare la grande tradizione Antiquaria di Casale Monferrato con una manifestazione dalle caratteristiche diverse– dichiarano gli organizzatori du mON -Un appuntamento fieristico che permettesse di mostrare i pezzi più interessanti per i nostri espositori che necessito uno spazio più protetto. Casale Monferrato, deve il suo successo turistico anche allo storico mercatino e siamo sicuri che anche questo nuova manifestazione potrà diventi un appuntamento top nel panorama nazionale, attirando, oltre ad antiquari selezionati e appassionati collezionisti, anche chi vuole scoprire il nostro territorio».