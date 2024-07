Articolo »

Economia

01 luglio 2024

01 luglio 2024 Casale Monferrato

Superati gli esami: ecco i nuovi sommelier Ais Dal prossimo mese di settembre ripartirà il primo livello

di r.m.

Sono 23 i nuovi sommelier Ais che, lo scorso 27 giugno, hanno superato l’esame di III Livello e, presto, riceveranno il Diploma ufficiale da Sommelier. Questi, i loro nomi: Luca Bella, Vanessa Bersano, Sara Bertoncini, Stefano Bonzano, Chiara Cane, Antonio Carbonelli, Fausto Chilo’, Corrado Cuzzolin, Cristina Debernardi, Roberta Drusian, Beatrice Fara, Simona Idaite, Nadia Ferrero, Simone Mereatur, Sabrina Mesturini, Alessio Mussano, Roberto Nantiat, Stefano Piazza, Veronica Profita, Marco Rossaro, Stefano Spagnuolo, Giorgia Vellano e Claudio Zanotti. Presidente della Commissione d’esame è stato il presidente Ais Liguria Sommelier Professionista Marco Rezzano, coadiuvato dal Delegato di Casale Monferrato, Daniele Guaschino.

Durante i tre livelli del corso, sono stati affrontati diversi argomenti: dalla vite alla vigna e all’uva fino al vino, dai metodi di vinificazione di spumanti, passiti, liquorosi e secchi fino ai disciplinari di produzione, dalle birre ai distillati e liquorosi, dal vademecum del sommelier al servizio e alla tavola nel tempo, quindi, la degustazione visiva, olfattiva e gusto-olfattiva (primo livello); per poi proseguire con il vino in Italia e nel mondo (secondo livello); e terminare con l’abbinamento vino-cibo (III livello).

“Si è trattato di un corso ottimamente strutturato e particolarmente formativo, rapportato ai diversi livelli di professionalità e interesse” commentano alcuni corsisti. “Ai neofiti, il corso spalanca le porte per un’ampia visione sull’articolato mondo del vino e, dalla vigna al calice, approfondisce ogni passaggio e processo con dovizia di particolari elargiti da Sommelier professionisti. Parimenti, per gli addetti ai lavori, siano essi operatori e giornalisti di settore, enologi, titolari di aziende vitivinicole ed enotecari, piuttosto, che ristoratori o agronomi, il corso offre il perfezionamento delle conoscenze impartendo un timbro spiccatamente professionale”.

“Sedersi alla tavola in coppia o con amici, oppure ancora, in occasione di un presente di spessore da donare, la conoscenza del vino rappresenta un sine qua non e un valore aggiunto imprescindibili la scelta dell’etichetta, dell’annata e della tipologia, quindi, la gradevolezza della degustazione stessa, la piacevolezza di un simposio così come la ricchezza argomentativa e dialogica tra i commensali” aggiungono altri; “allo stesso tempo, consente di apprezzare a fondo, tra identità e differenze, le diverse caratteristiche e sfumature del vasto patrimonio enologico italiano e internazionale, riconoscendo ai diversi vignerons le rispettive cifre stilistiche, la visione e la capacità di comunicare il Genius Loci dei territori di produzione”.

“Un vino è come un profumo, un abito e un gioiello e, come tali, diventa una scelta di successo quando è ricercata nelle sue caratteristiche e peculiarità affinché risulti confacente al contesto, alla tavola e a chi lo degusterà” concludono altri ancora; “il vino è un mondo affascinante e coinvolgente che favorisce la bellezza delle relazioni e la socialità più bella, quella, anche un po’ dotta che non guasta mai. Il corso è alla portata di tutti. Unici requisiti: curiosità e/o passione enoica”.

Dal prossimo mese di settembre, ripartirà il primo livello del Corso da Sommelier presso la sede de A Casa di Babette di Rosignano Monferrato. le lezioni si svolgeranno dalle ore 21 alle ore 23 con cadenza settimanale. Si partirà il 14 ottobre; questi, gli argomenti: La figura del Sommelier, Viticoltura, Enologia-la produzione del vino, Enologia-i componenti e l’evoluzione del vino, Esame visivo, Esame olfattivo, Esame gusto-olfattivo, Spumanti, Vini passiti, Legislazione ed enografia nazionale, Birra e distillati da cereali, Altri distillati, Le funzioni del Sommelier, Approfondimento sulla degustazione e autovalutazione e Visita ad un’azienda vitivinicola. Info e iscrizioni: casale@aispiemonte.it .