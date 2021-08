Articolo »

Comprensorio

23 agosto 2021 Moncalvo

Dopo il gemellaggio Collaborazione turistica tra Moncalvo e Patti Agevolazioni economiche per le visite nelle due località

Piazza Garibaldi nel centro storico di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

Agevolazioni economiche per i turisti che vengono a Moncalvo dal messinese e ai moncalvesi che vogliono andare a visitare Patti. È questo uno degli obiettivi promosso dal protocollo d’intesa tra la città aleramica e il comune siciliano di Patti.

«Questa politica è orientata a creare nuove presenze ad hoc dalla Sicilia nel nostro Monferrato per promuovere lo sviluppo delle aziende ricettive e sostenere l’economia del territorio», commenta il vicesindaco di Moncalvo Andrea Giroldo. Le agevolazioni, che saranno su base volontaria, riguardano in modo particolare le strutture ricettive, alberghi, b&b, ristoranti, bar, ma anche i negozi di prossimità che vendono le eccellenze monferrine. «Varrà sia per i viaggi organizzati sia per il turista che spontaneamente si recherà a Moncalvo dal messinese - prosegue Girldo -; dovremmo invece accogliere il primo pullman di turisti pattesi, insieme alla delegazione amministrativa, la prima domenica della Fiera del Tartufo, il prossimo 24 ottobre».

Si invitano le strutture interessate a trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalvo, Piazza Buronzo 2, e-mail: protocollo@comune.moncalvo.at.it la propria adesione entro il prossimo 31 agosto. Le strutture richiedenti, oltre che ad essere promosse sul sito web del Comune verranno segnalate al Comune di Patti per la divulgazione e la promozione a fini turistici del nostro territorio, coinvolgendo sia i cittadini che le Agenzie Viaggi e i Tour Operator. Informazioni: 0141-917505.