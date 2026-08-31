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Comprensorio

31 agosto 2026

31 agosto 2026 Frassineto Po

Sagra del Peperone di Frassineto Po: alla festa anche il Governatore del Piemonte

Nella foto Carenini e Cirio con il presidente della Pro Loco frassinetese Aldo Actis e il suo vice Lorenzo Chiereghin

di Massimo Castellaro

Si è conclusa ieri sera, domenica, l’edizione numero cinquantatré della Sagra del Peperone di Frassineto Po, evento organizzato con successo dalla Pro Loco.

Soddisfazione negli ambienti organizzativi per la riuscita della manifestazione in tutti i suoi aspetti, da quello gastronomico, che ha soddisfatto come tradizione i numerosi buongustai intervenuti, all’intrattenimento musicale, agli eventi collaterali fino alla fiera di San Satiro, San Satiro Agri Food, proposta domenica unitamente al "rito" del rovesciamento della polenta, preparata sempre in gran quantità: sono stati circa quattro i quintali rovesciato sul palco allestito in piazza.

Grande e graditissima sorpresa giovedì sera, in apertura, con l’avvento del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha condiviso la serata con, tra gli altri, gli assessori regionali Federico Riboldi ed Enrico Bussalino, il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi e il presidente regionale di Cia Piemonte e Valle d’Aosta Gabriele Carenini.