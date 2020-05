Articolo »

15 maggio 2020

15 maggio 2020 Torino

Una busta sospetta con polvere bianca e la scritta "antrace" recapitata al presidente Cirio

di r.m.

Una busta con polvere bianca e la scritta "antrace" è stata recapitata questa mattina, venerdì 15 maggio, alla segreteria del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Subito è scattato l'allarme nella sede della Regione in piazza Castello a Torino e sono intervenuti immediatamente soccorsi e forze dell'ordine tra cui i vigili del fuoco competenti in queste situazioni di rischio. Al presidente Cirio sono subito arrivati numerosi attestati di solidarietà dal mondo politico per quanto avvenuto.