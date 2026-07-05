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05 luglio 2026

05 luglio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Inizia a prendere forma il roster della Novipiù: annunciati il lituano Sapiega e Castellino Dopo la conferma di capitan Martinoni e l'arrivo del play/guardia Niccolò Malaventura, la società ha inserito nell'organico altri due giocatori

Nicolò Castellino con la canotta rossoblu nel campionato di Serie A2

di Paolo Zavattaro

Inizia a prendere forma il nuovo roster della Novipiù Monferrato Basket che prenderà parte al prossimo campionato di B Interregionale. Dopo la retrocessione dalla serie superiore la società rossoblu ripartirà da capitan Niccolò Martinoni, che ha deciso di vestire nuovamente la canotta rossoblu confermandosi così ancora punto di riferimento e il leader del nuovo progetto tecnico, mettendo al servizio della squadra esperienza, carisma e senso di appartenenza.

Il primo acquisto della Novipiù è Niccolò Malaventura, play-guardia classe 2005, figlio di Matteo Malaventura, uno dei protagonisti della Junior Casale tra il 2010 e il 2013, anni nei quali ha lasciato un ricordo indelebile nella storia del basket rossoblu. A Casale Niccolò ha frequentato le scuole elementari e si è avvicinato al minibasket nell’Olympia con Daniela Furiato e Giampiero Poletti. Poi le giovanili nella VL Pesaro e le successive esperienza a Brindisi, Capo d’Orlando e Nardo, in A2 e a Ravenna in B Nazionale. Un infortunio al legamento crociato ha rallentato la sua crescita, costringendolo a un lungo periodo di stop. Nell'ultima stagione ha affrontato con grande determinazione il percorso di recupero, lavorando individualmente per tornare al massimo della condizione. Adesso Niccolò Malaventura è pronto a rimettersi in gioco e ha scelto di farlo proprio da Casale dove, in un certo senso, tutto era iniziato.

Un altro volto nuovo in casa Monferrato Basket è quello del lituano Karolis Sapiega, classe 1999; alto 198 centimetri, è un’ala moderna, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro e vicino a canestro, facendo della versatilità, dell’intensità e dell’atletismo le proprie caratteristiche principali. Nato a Kaunas, ha sviluppato gran parte della sua carriera nei campionati lituani, crescendo progressivamente fino ad affermarsi come uno dei giocatori più affidabili della NKL. Dopo le esperienze con KTU Kaunas, Palangos Kuršiai, Mažeikiai, Šilutė e Kretinga, ha maturato anche importanti esperienze internazionali, vestendo le maglie del BKM Lučenec nel massimo campionato slovacco e della Valentino Castellaneta in Italia. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B Interregionale con la Dinamo Basket Brindisi, confermandosi uno dei migliori stranieri della categoria. In 27 gare di regular season ha fatto registrare 14,6 punti di media, con 33 minuti di utilizzo a partita, ai quali ha aggiunto 6,8 rimbalzi. Nei playoff ha ulteriormente alzato il proprio rendimento, salendo a 19,7 punti di media nelle tre gare disputate.

Giocatore completo su entrambi i lati del campo, Sapiega ama correre il campo in transizione, attaccare il ferro e il rimbalzo offensivo, ma sa anche aprire il gioco grazie alla propria capacità di colpire dal perimetro. In difesa mette a disposizione energia, fisicità e grande disponibilità al lavoro di squadra, qualità che lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco rossoblu.

Totna invece a indossare la canotta rossoblu Nicolò Castellino, guardia classe 2002 che a Casale Monferrato aveva già militato in Serie A2, proseguendo un percorso di crescita che lo aveva visto imporsi tra i migliori giovani del panorama nazionale. Originario di Cuneo, dopo gli esordi nella pallacanestro piemontese e l’esplosione con Langhe Roero Basketball, nella stagione 2021/2022 è stato premiato come Miglior Under 21 della Serie B Nazionale, riconoscimento che gli ha aperto le porte della Serie A2. Negli anni successivi ha maturato esperienza tra Serie A2 e Serie B Nazionale, vestendo le maglie di Monferrato Basket, Faenza, Piombino, Imola e, nella seconda parte dell’ultima stagione, della Virtus Siena in Serie B Interregionale. Proprio con la formazione toscana ha chiuso il campionato in costante crescita, disputando 18 partite con una media di 23 minuti e 11,4 punti, ai quali ha aggiunto 4,8 rimbalzi e 2,5 assist a gara, confermando le proprie qualità di esterno completo, capace di incidere su entrambe le metà campo. Il suo ritorno rappresenta un innesto importante per il roster rossoblu che ritrova un giocatore ancora giovane ma già con un bagaglio significativo di esperienze nei campionati nazionali e desideroso di rilanciarsi in un ambiente che conosce bene.

Altri arrivi verranno annunciati nei prossimi giorni in attesa anche della definizione dello staff tecnico.