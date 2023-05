Articolo »

07 maggio 2023

07 maggio 2023 Frassineto Po

C'è grande attesa Concerto de “I Nomadi” a Frassineto Po Sabato 24 giugno ore 21.30

di Massimo Castellaro

I Nomadi faranno ritorno a Frassineto Po cinquant’anni dopo l’esibizione di domenica 1 settembre 1974 quando animarono con successo l’edizione numero uno della Sagra del Peperone che la prossima estate raggiungerà il mezzo secolo di vita.

E così sabato 24 giugno, alle ore 21,30 al campo sportivo ‘Filippo Raciti’, la storica band italiana bisserà la performance che dieci lustri orsono aveva dato lustro alla kermesse frassinetese unitamente alle esibizioni dell’orchestra di Hengel Gualdì, da parte della critica ritenuto il più grande clarinettista jazz italiano di tutti i tempi, e del noto organista Arturo Sacchetti. Il ritorno in Monferrato coincide con l’uscita dell’ultimo lavoro della band, avvenuta il 19 aprile: si tratta di “Cartoline da qui” il primo singolo dei Nomadi, scritto da Luciano Ligabue. La canzone è anche la title track del nuovo album della band emiliana in uscita in data odierna, venerdì 5 maggio.

“Cartoline da qui” è il 38° album in studio che esce proprio in un anno assai particolare per i Nomadi, il sessantesimo anno in musica della band emiliana. “Quest’anno tornano – spiegano dalla Pro Loco, che ha fortemente voluto questo evento - per celebrare insieme questo doppio anniversario, per una data ‘fuori sagra’. Balleremo canteremo e brinderemo a questo importante traguardo…”. Gli organizzatori invitano gli appassionati di buona musica ei fans dei Nomadi ad affrettarsi: i biglietti sono disponibili su vivaticket o presso Sassone Viaggi di Casale, Bar Sport e Ricci&Capricci di Frassineto. è prevista un’area street food della Pro Loco. L’ingresso sarà di 25 euro mentre è prevista la gratuità del concerto per i minori di sedici anni e per i disabili. Si ricorda che l’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Frassineto Po, e fa parte del calendario eventi dell’Estate del Peperone, organizzati dalla Pro Loco, che animeranno il piccolo comune per celebrare il mezzo secolo di vita e saranno illustrati alla stampa lunedì pomeriggio, alla presenza di varie autorità. Informazioni ulteriori in merito all’indirizzo prolocofrassinetopo@hotmail.it e al numero 333 7768925.