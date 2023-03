Articolo »

03 marzo 2023 Casale Monferrato

A Casale “Sfumature di Donne di Scienza” con Sara D'Amario al Municipale In favore di Me.Dea e Pandora Onlus sabato 11 marzo

di a.mo.

Una storia di donne geniali. Si presenta così “Sfumature di Donne di Scienza”, il nuovo spettacolo teatrale di Sara D’Amario, anche protagonista, con regia e musiche dal vivo di François-Xavier Frantz, in scena sabato 11 marzo alle ore 21 al teatro Municipale di Casale Monferrato (ingresso a offerta libera in favore di Me.Dea e Pandora Onlus). Lo spettacolo rientra nel mese di marzo dedicato alla donna e alle iniziative collaterali del percorso espositivo Just Another Stage. Per chi desiderasse prenotare il posto può inviare una e-mail a rsvp.ancora@gmail.com.