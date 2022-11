Articolo »

Attualità

11 novembre 2022

11 novembre 2022 Casale Monferrato

Da oggi, venerdì 11 novembre A Casale Monferrato arriva il car sharing Riboldi: «Una soluzione di mobilità sostenibile concreta»

di r.m.

«Avere a disposizione un’auto senza doverla acquistare e senza sostenere costi per carburante, parcheggio e assicurazione: sono solo alcuni dei vantaggi del car sharing “CinQue”, il servizio di auto in condivisione inaugurato oggi a Casale Monferrato, con la prima postazione di piazza Vittorio Veneto, che consolida le possibilità intermodali con la vicina stazione ferroviaria». Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato.

Spiega il sindaco Federico Riboldi: «Con CinQue arriva a Casale Monferrato una soluzione di mobilità sostenibile concreta, coerente con l’impegno preso con i cittadini di migliorarne la qualità di vita. Il car sharing consente di ottimizzare le esigenze di mobilità dell’Amministrazione, sostituendosi a parte del parco auto comunale e contemporaneamente mette a disposizione dei cittadini un servizio che si integra perfettamente alle altre soluzioni disponibili nel nostro Comune».

L’assessore ai Trasporti e Viabilità, Daniela Sapio, commenta: «Il servizio di car sharing offre ai cittadini la possibilità di spostarsi in città e fuori città, con molteplici vantaggi che si riassumono in risparmio, praticità e basso impatto ambientale. Utilizzare o meno l’auto diventa la scelta consapevole di un consumatore razionale, che decide in base al rapporto tra costi e convenienza».

«5T si occupa di smart mobility e progetta soluzioni accessibili e digitali anche per territori con esigenze specifiche di mobilità» dice Rossella Panero, direttore generale di 5T, la società che ha progettato e realizzato il servizio “con CinQue proponiamo un’esperienza concreta che dimostra, l’esistenza di alternative di mobilità efficaci, ma soprattutto sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico».

Come funziona? «CinQue consente di avere a disposizione un’auto, per il tempo che si desidera – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – e per andare ovunque, in città e fuori città: una volta iscritti al servizio, ogni volta che serve, è sufficiente prenotare (via web o con l’app) l’auto del parcheggio più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà poi essere riportata al parcheggio indicato in prenotazione».

Come iscriversi? «Tutte le informazioni sono disponibili su www.carsharingcinque.it, nella sezione “Iscriviti”: inseriti i propri dati, caricate le copie dei documenti necessari (patente di guida e carta di identità) ed effettuato il pagamento (con carta di credito tradizionale o prepagata), si riceveranno le semplici istruzioni per la convalida del proprio abbonamento e per poter iniziare ad utilizzare il servizio».

Quanto costa? «Il car sharing CinQue prevede due tipologie di costi: una quota di abbonamento annuo di 18 euro (per le aziende 75 euro con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile); ogni volta che si utilizza il servizio, una quota per le ore di utilizzo più una quota per i chilometri effettivamente percorsi (calcolate a seconda del modello, carburante già incluso)».