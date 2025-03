Un enigma millenario: le lamine plumbee dell’Archivio Callori

Con tale progetto l’Associazione ha partecipato al “Bando Storia e Memoria” indetto nel 2024 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che lo ha valutato positivamente deliberando l’erogazione di un contributo a sostegno dell’iniziativa.

Questo patrimonio testimonia, con oggetti e documenti preziosi, la storia plurisecolare dei Callori di Vignale ed è custodito dall’Archivio di Stato di Alessandria, una istituzione fondamentale per la ricerca scientifica e, in generale, per le attività culturali della Città.

L’Archivio ha chiesto collaborazione all’ASM Costruire Insieme, l’ente strumentale del Comune di Alessandria per la gestione dei musei civici, fra i quali Palazzo Cuttica nella cui stanze si svolgerà il convegno. L’unione virtuosa fra soggetti culturali pubblici e privati della Città consente dunque di portare a compimento il benemerito lavoro che l’Associazione Amici per Palazzo Callori ha avviato e continua a sostenere per la valorizzazione di un importante patrimonio archivistico a tutt’oggi sconosciuto sia agli studiosi che alla pubblica consultazione.

La giornata di studio si articolerà su interventi concernenti le problematiche generali di valorizzazione di archivi privati di grande rilevanza storica e artistica e su interventi che riguardano in modo particolare lo studio delle poco note, anzi praticamente sconosciute, “Tavole Plumbee”, cioè iscrizioni molto antiche, delle quali una incisa in caratteri che si rifanno all’alfabeto runico- gotico (Tavola di Vitige), l’altra in caratteri latini (Tavola di Liutprando), appartenute alla famiglia Pico-Gonzaga e quindi passate nel XIX secolo a far parte del grande archivio della famiglia Callori di Vignale.