Articolo »

Cultura

13 gennaio 2024

13 gennaio 2024 Moncalvo

Al Civico L’intramontabile Milva. Sul palco di Moncalvo Daniela Placci Domenica 14 gennaio, alle ore 17

Daniela Placci accompagnata sul palco da Mauro Isetti ed Egidio Perduca

di Alessandro Anselmo

“Rosso Milva” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica prossima, 14 gennaio, alle ore 17, al Teatro Civico di Moncalvo.

La rassegna di prosa curata da Mario Nosengo di Arte e tecnica prosegue con l’omaggio a una diva intramontabile, Milva, nello spettacolo, fuori abbonamento, di e con Daniela Placci accompagnata sul palco da Mauro Isetti ed Egidio Perduca, curatori degli arrangiamenti e delle musiche per la produzione Sonic Factory. Placci, classe 1983, attrice, cantante, vincitrice di numerosi premi e festival in tutta Italia, è primo soprano del trio vocale Blue Dolls, col quale si esibisce da anni in numerosi spettacoli dalla diversa natura, teatrale e musicale, anche a Moncalvo tra cui The Blue Dolls Show, Pedalando verso il Paradiso, Antigone e altri. Attualmente è in tour con Drusilla Foer.

“Non ci accomuna solo il colore dei capelli, Milva era emiliana e io sono romagnola, anche se da anni vivo ad Asti”, scherza Daniela. “Sono da sempre una sua grande fan – spiega Daniela - per vari motivi, adoro sia la Milva attrice che la Milva cantante. Il suo impegno teatrale con Giorgio Strehler è stato per me di grande ispirazione”. Lo spettacolo non sarà un tributo ma un omaggio personale in cui Placci unisce recitazione e canto. “Le parti recitate sono parole uscite dalla bocca di Milva, mentre le canzoni sono ‘farina del mio sacco’, interpretate con il mio stile. Non la imito, rimango me stessa. Lei è un punto di riferimento, la partenza da cui emerge la mia interpretazione”, prosegue l’artista.

Dalla natia Goro ai teatri di tutto il mondo, dalla canzone popolare ai grandi maestri della prosa e della musica, Maria Ilva Biolcati (1939-2021), in arte Milva, ha calcato le scene dei teatri di tutto il mondo. “Rosso Milva” prenderà per mano lo spettatore e lo porterà attraverso le atmosfere diverse di Astor Piazzolla, Bertolt Brecht, Edith Piaf sino alla canzone popolare e poi ancora Enzo Jannacci, che per lei ha scritto La Rossa, Ennio Morricone, Alda Merini, Franco Battiato, Giorgio Faletti, Marlene Dietrich e molti altri.

Lo spettacolo, in scena dal 2022 ma per la prima volta proposto nell’astigiano, “dà voce ai successi, alla ricerca, alle collaborazioni, alle cadute, ai tormenti di un’icona indimenticabile del panorama artistico italiano e internazionale ancora troppo poco raccontato e approfondito”, conclude Placci.