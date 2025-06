Articolo »

Comprensorio

25 giugno 2025

25 giugno 2025 Grazzano Badoglio

Esposizione itinerante Le celebrazioni per l'80° della Liberazione La mostra "Con le armi senza armi" fa tappa a Grazzano Badoglio

di Alessandro Anselmo

Proseguono le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Ultimo weekend con la mostra “Con le armi senza armi” presso i locali delle ex scuole di Grazzano Badoglio, via IV novembre 15, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.

Dopo Ottiglio, Sala e Grazzano, l’esposizione itinerante che ripercorre e celebra l’importanza per il territorio della Resistenza, si sposterà a Camagna dal 5 al 20 luglio presso il Museo della Resistenza – Casa natale Fratelli Giambone visitabile sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Organizzata in 26 pannelli, la mostra racconta le vicende legate alla Resistenza in provincia di Alessandria con particolare attenzione non solo a chi combatté con le armi, ma anche a quelle persone che, non armate, hanno contribuito alla liberazione dal nazifascismo.

Lo scorso weekend, invece, è stato presentato il catalogo della mostra “Disegnare la Libertà: arte e Resistenza”, in esposizione presso gli spazi dell’hub culturale “Memoria Futura”, della Fondazione Giovanni Goria di Asti. Il volume, pubblicato da ISRAT, l’Istituto per la Storia della Resistenza di Asti, con la Casa editrice Sagep di Genova, è curato dal portacomarese Claudio Cerrato e Nicoletta Fasano e le fotografie, di Franco Bello, e parla di tutte le ottanta opere in mostra dedicate al tema della Resistenza e della Libertà riconquistata 80 anni fa.

Completano il libro un saluto introduttivo del Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Domenico Ravetti e testi di Nicoletta Fasano, Carlo Cerrato, Paola Borrione e Angelo Mistrangelo. Contestualmente alla presentazione del volume si p svolta la consegna del “Premio Gianni Aimar - Comunicare la montagna” alla memoria di Nuto Revelli. Il premio consiste in una scultura sul tema della libertà di Michelangelo Tallone, artista saluzzese, che è stato ritirato dal professor Marco Revelli, figlio dello scrittore Partigiano nonché Presidente della Fondazione Revelli.