05 settembre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa Dona la Spesa per la Scuola alle Coop Casale e Valenza Sabato 6 settembre anche con i volontari della Caritas

di r.m.

In circa 60 punti vendita Nova Coop ogni anno si svolge la raccolta di materiali didattici e di cancelleria in favore di studenti e famiglie più bisognose realizzata insieme ad associazioni e onlus del territorio. In zona troviamo diversi punti di raccolta a Casale Monferrato e Valenza.

Fino al 6 novembre, la settima edizione di “Coop per la Scuola” «offre agli istituti scolastici la possibilità di ricevere gratuitamente materiali didattici e di cancelleria grazie alla raccolta di buoni scuola distribuiti con la spesa.

Possono aderire tutte le scuole piemontesi». Sabato 6 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e Lombardia, si tiene la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. “Dona la Spesa per la Scuola” coinvolgerà il supermercato di Casale Monferrato e l’Ipercoop de La Cittadella con i volontari della Caritas di Casale Monferrato e il supermercato Coop di Valenza con la Direzione Didattica di Valenza.

Per ogni 15 euro di spesa effettuata si riceve un buono scuola che può essere consegnato a uno degli istituti iscritti al programma. Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente, oltre 100 diverse tipologie di premi. Quest’anno saranno inserite a catalogo anche attrezzature per il videomaking e premi esperienziali a tema cinema.