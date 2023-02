Articolo »

24 febbraio 2023 Valenza

Lunedì 27 febbraio Sciopero e presidio dei lavoratori della Btv di Valenza

di r.m.

«Il settore della Vigilanza Privata sta vivendo momenti difficili negli ultimi anni. I dipendenti da sempre hanno una grande responsabilità sul piano della sicurezza sia dei beni che nel territorio. Purtroppo questa professionalità è spesso sottovalutata dalle stesse Aziende che ormai vedono i propri dipendenti come un mezzo per moltiplicare i fatturati e non la vera risorsa che porta avanti un lavoro difficile e complesso».

Lo comunica Maura Settimo, segretario generale UILTuCS UIL che spiega: «In particolare la poca attenzione alla sicurezza e la gravità degli eventi che vedono coinvolti di lavoratori e le lavoratrici della filiale di Valenza della BTV Gruppo Battistolli hanno indotto la UILTuCS ad indire una giornata di sciopero per lunedì 27 febbraio per l’intero turno di lavoro per tutta».

Nonostante i tentativi di dialogo e la procedura di raffreddamento «presso la Prefettura di Alessandria con una prima proclamazione di sciopero del 10 febbraio, e conseguente sospensione con l’ennesimo tentativo rdi trovare un accordo con nuovo esito negativo, si è deciso, congiuntamente a tutti i dipendenti di procedere con una nuova proclamazione di sciopero di una giornata di fermo totale delle attività. Non escludiamo di intraprendere ulteriori iniziative qualora l’azienda non metta in atto tutte le forme di protezione salute e sicurezza dei lavoratori oltre che alla completa applicazione del contratto integrativo Regionale del Piemonte».

È anche previsto un presidio davanti alla Prefettura di Alessandria dalle ore 10 alle 12 dei Lavoratori della BTV di Valenza.