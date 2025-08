Articolo »

02 agosto 2025

02 agosto 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Il calendario della Novipiù: prima in casa contro Treviglio Il cammino dei rossoblu in campionato inizierà domenica 21 settembre a Gravellona Toce nel derby piemontese contro Omegna

Francesco Marcucci al tiro

di Paolo Zavattaro

Il campionato della Novipiù Monferrato Basket inizierà domenica 21 settembre in trasferta a Omegna, nel derby piemontese con la Fulgor Paffoni. Dopo avere anticipato il programma di gare della prima giornata nel primo pomeriggio di mercoledì, la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato, a mezzogiorno di giovedì, il calendario completo della Serie B Nazionale. Come era già avvenuto nella scorsa stagione il calendario sarà “asimmetrico”, con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata.

Martinoni e compagni debutteranno in casa domenica 28 settembre contro la TAV Treviglio Brianza poi, a ottobre, doppio confronto con le siciliane: Capo d’Orlando in trasferta il 5 e Agrigento in casa il 12. Mercoledì 15 turno infrasettimanale al “PalaEnergica” contro Fiorenzuola Bees, seguito dalla trasferta di domenica 19 a Desio. Il 26 impegno casalingo contro la Gema Montecatini seguito, mercoledì 29, dal turno infrasettimanale a Piacenza contro la Bakery.

Domenica 2 novembre la Novipiù giocherà in casa contro Fidenza, domenica 9 trasferta in Sicilia contro la matricola Piazza Armerina. Altro impegno esterno mercoledì 12 novembre a Legnano, poi il 16 match casalingo contro Vicenza. Un’altra squadra veneta, la Rucker San Vendemiano, sarà l’avversaria dei rossoblu nel confronto del 23 in trasferta. Il mese di novembre si concluderà con il confronto esterno di domenica 30 a Vigevano. Domenica 7 dicembre la Novipiù riceverà Orzinuovi al “PalaEnergica”, mentre domenica 14 osserverà il turno di riposo (il girone è composto da 19 squadre). Tornerà in campo mercoledì 17 dicembre a Lumezzane, poi nelle ultime due giornate del girone di andata affronterà in casa la Fabo Herons Montecatini domenica 21 e l’Assigeco Piacenza domenica 28.

Il girone di ritorno si aprirà il 4 gennaio con la trasferta sul campo della TAV Treviglio Brianza e si concluderà il 26 aprile in casa contro Capo d’Orlando. Turno di riposo per i rossoblu il 12 aprile. Turni infrasettimanali il 18 febbraio, 4 marzo e 15 aprile.

Il campionato si fermerà domenica 15 marzo per le Final Four di Coppa Italia LNP.

Queste le date dei play-in che si disputeranno al termine della regular season: primo turno giovedì 30 aprile, secondo turno domenica 3 maggio.

Play-off: quarti di finale 8, 10, 13, 15, 18 maggio. Semifinali 21, 23, 26, 28, 31 maggio. Finali 8, 10, 13, 15, 18 giugno. Spareggio promozione 21 giugno.

Queste infine le date dei play-out: primo turno 8, 10, 13, 15, 18 maggio. Secondo turno 21, 23, 26, 28, 31 maggio.

Calendario provvisorio per la Junior - La Federazione ha reso noto anche il calendario (provvisorio, soprattutto per quanto riguarda gli orari delle gare) della Serie B Interregionale. La Junior di coach Daniele Degiovanni dovrebbe debuttare sabato 27 settembre a Empoli. Poi Genova in casa (5 ottobre) e turno di riposo alla terza giornata (le squadre sono complessivamente 15). I rossoblu giocheranno le partite casalinghe la domenica alle ore 18 in alternanza con la Novipiù Monferrato Basket, oppure il sabato sera alle ore 20,30 in caso di sovrapposizione.