24 maggio 2020

24 maggio 2020 Casale Monferrato

Contest La plastica è servita... e il Balbo è premiato Un premio alla IIIB del Liceo Classico

di Chiara Cane

Premio Speciale al Merito, per gli studenti della classe 3° B del Liceo Classico dell’Istituto Superiore Balbo di Casale, alla 5° edizione del Corepla School Contest 2019/20, promosso dal Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, rivolto alle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.

Annualmente, il contest include percorsi di approfondimento didattico, informazioni, suggerimenti e curiosità per sensibilizzare e stimolare gli studenti sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in plastica. I liceali monferrini hanno aderito all’iniziativa realizzando un video storytelling dalla durata di 5,51 minuti dal titolo Mangiaplastica.

Nel video, i giovani rappresentano, in versione originale e provocatoria, come l’utilizzo spregiudicato della plastica possa arrivare anche sulle tavole e, giocando sull’esasperazione, hanno dato forma a vere e proprie portate, dal primo al secondo, dal contorno al dessert, in cui la plastica ha preso evidente forma.

«La plastica non riciclata diventa parte del nostro ambiente naturale - spiegano i ragazzi nel video - Nel 2017, secondo Corepla, solo il 41% degli imballaggi raccolti è stato avviato al riciclo e di questi, solo poco più di due terzi sono stati realmente trasformati in nuovi oggetti, contenitori o imballaggi».

Dai documenti recuperati dagli studenti emerge altresì che «la produzione di plastica nel 1964 era pari a 15 milioni di tonnellate, per passare agli oltre 310 milioni nel 2018. Ogni anno, tra i 10 e i 20 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari provocando danni incommensurabili agli ecosistemi marini. L’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo dopo la Cina e riversa in mare annualmente tra le 150 e le 500mila tonnellate di macroplastiche e tra le 70 e le 130mila tonnellate di microplastiche».

Nel video i liceali suggeriscono anche come invertire la tendenza. «Ricerca di nuovi materiali che sostituiscano la plastica e rispettino gli ecosistemi; adozione di buone pratiche; limitazione dell’uso di prodotti usa e getta; incremento della raccolta differenziata». Per chiudere con lo slogan «non mangiamo la plastica, utilizziamola con intelligenza e diventiamo attori di una economia circolare».

«La classe ha lavorato con serietà, responsabilità e impegno dimostrando grande maturità, in questi periodi particolarmente difficili, tanto da soprendere l’intero consiglio di classe - dichiara il prof Fabrizio Meni, curatore del progetto - I disagi e le difficoltà della pandemia sono ricaduti su tutti, anche sui giovani, i quali dimostrano crescenti consapevolezza, coscienza e responsabilità».