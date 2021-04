Articolo »

29 aprile 2021

29 aprile 2021 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù torna in campo giovedì a San Severo nel turno infrasettimanale Nella lunga trasferta in Puglia i rossoblù di coach Andrea Valentini cercano un'altra vittoria per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza diretta.

Capitan Niccolò Martinoni guida la Novipiù nella trasferta di San Severo (foto JBM)

di Paolo Zavattaro

La Novipiù JB Monferrato tornerà in campo giovedì 29 aprile nella lunga trasferta pugliese contro l’Allianz Pazienza San Severo, ultima in classifica del Girone Blu con soli 2 punti e sconfitta all’esordio a Capo d’Orlando. Guidata dal livornese Luca Bechi (ex Biella), che ha sostituito da fine marzo l’esonerato Lino Lardo, la squadra nelle ultime settimane ha dato segnali di ripresa dopo una stagione travagliata. Cambio di americano in corsa, con Rotnei Clarke che ha preso il posto di Andre Jones, ora a Bergamo. Nel roster spiccano, tra gli altri, l’altro staniero Ogide, l’ex Verona e Brindisi Ikangi e l’esperto centro Mortellaro, oltre a Contento e Maganza.

San Severo ha chiuso la regular season al penultimo posto in classifica del Girone Rosso con un record di 5 vittorie e 19 sconfitte. Il miglior realizzatore della squadra pugliese è l’americano Rotnei Clarke, che nelle 8 partite finora disputate ha segnato 18.8 punti di media con il 31% da tre punti.

Tra gli italiani, invece, il miglior realizzatore è Marco Contento, che segna 12.7 punti di media.

Così coach Andrea Valentini presenta la sfida contro i pugliesi: «Sarà una partita cruciale, credo, per il nostro cammino in questa seconda fase. Affrontiamo una squadra che ha cambiato pelle negli ultimi mesi inserendo un giocatore esperto come Rotnei Clarke e noi dovremo essere bravi a limitare la sua capacità di segnare e di far giocare i compagni. Come squadra dovremo invece cercare di limitare il loro flusso offensivo mettendoci grande fisicità e cercare di colpire in maniera chirurgica la loro difesa. Quello che chiederò ai miei giocatori è di giocare quaranta minuti con la massima intensità ed energia: non possiamo permetterci di commettere due errori di seguito».

La JBM ha raggiunto San Severo, in treno, nella giornata di mercoledì. Palla a due alle ore 18 sul parquet del Palasport "Falcone e Borsellino". Arbitrerà la terna formata da D’Amato, Salustri e Lupelli. Diretta streaming della partita su LNP Pass, con aggiornamenti in tempo reale sulle pagine social della società rossoblù, inoltre diretta web radio su Radio VanD’A.

La terza partita del Girone Blu della fase a orologio in calendario domenica 2 maggio al "PalaFerraris" di Casale, è stata posticipata a lunedì 3 maggio alle ore 18 in accordo tra le due società per motivi logistici.

