04 febbraio 2024

04 febbraio 2024 Casale Monferrato

Ciclismo Under 23 Il team LAN Service-Zheroquadro ha in serbo molte novità

Il nuovo team LAN Service al ritiro collegiale in Liguria

di Alfredo Colella

I dilettanti casalesi della LAN Service-Zheroquadro scaldano i motori in vista della nuova stagione agonistica ormai alle porte, con un collegiale di una decina di giorni a San Bartolomeo al Mare utile per cementare la conoscenza reciproca tra nuovi corridori e staff e per svolgere le visite mediche, come sempre affidate al dottor Marco Valerio Giacobbe e ai professionisti di Sportmed Ovada.

Il team manager Gianni Pederzolli ha confezionato una rosa ampiamente rinnovata, con soli quattro elementi confermati. «Quest’anno ho voluto potenziare la squadra a tuttotondo inserendo ragazzi di categoria Elite con la giusta dose di esperienza, che andranno ad affiancare gli Under23 più giovani - racconta Pederzolli - Un solo innesto tra i primi anni, il valenzano Riccardo Dealessi, dotato di un buon spunto in velocità e molto abile in pista».

A scorrere i nomi a disposizione del confermato direttore sportivo, il torinese Daniele Laino, balza subito all’occhio come sia stato creato il giusto mix per ben figurare su ogni tipo di percorso, ma «sempre tenendo conto del fatto che siamo una piccola realtà», ci tiene a ricordare Pederzolli. Niente voli pindarici, dunque. Gli scalatori della scorsa stagione, Sergio Zanolini e Davide Ottone, saranno affiancati dal talentuoso novarese Samuele Rubino (che già aveva vestito i colori cittadini un paio di stagioni fa) e dall’affidabile bresciano Matteo Tarolla. Il giovane torinese Emanuele Laino avrà come spalla l’esperto fratello maggiore Edoardo, mentre il gruppo di velocisti e finisseur potrà contrare sul confermato Daniele Anselmi, sul forte cavallo di ritorno Stefano Rizza (valenzano come Dealessi) e su Nicola Bordoli, Elite che arriva dalla provincia di Sondrio. Poiché capiterà più volte di dividere i ragazzi in due gruppi per affrontare più gare contemporaneamente, il team si avvalerà dell’aiuto del lodigiano Domenico Garbelli, direttore sportivo di lunga data che negli ultimi decenni ha forgiato numerosi atleti si rilievo. «Avere tra le nostre fila una figura carismatica come quella di Domenico rappresenta per noi una marcia in più», assicura Pederzolli. Nuove saranno anche le biciclette, fornite dal brand milanese Guerciotti.