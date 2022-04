Articolo »

Attualità

09 aprile 2022

09 aprile 2022 Casale Monferrato

Domenica 10 aprile Puliamo la città dalla plastica: c’è anche Casale Raduno sul piazzale della stazione ferroviaria

di b.c.

Fine settimana all’insegna della tutela dell’ambiante. Sono infatti oltre 300 gli appuntamenti, da Nord a Sud, durante il weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile, nei quali l’associazione Plastic Free è impegnata in tutt’Italia con iniziative di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città. Obiettivo superare ogni record per il bene del nostro pianeta.

Così il 9 e il 10 aprile è in programma la 4a edizione del “Cleanup Nazionale Plastic Free” con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano. L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.

Il gruppo di Casale aveva partecipato all’evento e nel marzo scorso ne aveva organizzato uno autonomamente per ripulire la zona della Cittadella. Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300mila chili, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free. Tra le Regioni con il maggior numero di appuntamenti abbiamo il Veneto con 66 città, la Lombardia con 31 e l’Emilia Romagna con 28.

Anche la città di Casale partecipa con una raccolta organizzata dalla referente di zona, Fabrizia Tosarello (339/3875996). L’appuntamento è fissato per domenica 10 aprile alle ore 9,45 con raduno sul piazzale della stazione ferroviaria per la pulizia dei giardini e delle zone limitrofe. Oltre 1.000 referenti in tutt’Italia hanno organizzato un appuntamento di pulizia del proprio territorio al quale potranno prendere parte adulti e bambini.

La partecipazione è completamente gratuita, basterà andare nella sezione eventi https://www.plasticfreeonlus.it/eventi, selezionare la città più vicina e aderire. Una volta registrato, chi intende partecipare può presentarsi all’appuntamento, nel luogo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica. Salvare il numero di telefono del referente potrà essere utile in qualsiasi momento durante l’evento. Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto: un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica.

«L’inquinamento da plastica è un problema che non possiamo più ignorare - spiegano gli organizzatori - Da oltre due anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza due manifestazioni nazionali, dove in ogni regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio».